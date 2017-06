LA RAGAZZA DELLA NEBBIA - Set in Val D’Ega

Toni Servillo sul set de "La Ragazza nella Nebbia"



15/06/2017, 16:45

Che la Val D’Ega offra scenari e panorami spettacolari non è un segreto per nessuno. Ora, grazie alla trasposizione cinematografica del bestseller “”, prodotto da Colorado Film, il cuore delle Dolomiti ha ottenuto un riconoscimento di celluloide, diventando a tutti gli effetti il set dell’omonimo film diretto dallo stesso autore del romanzo, Donato Carrisi.Il Grand Hotel di Nova Levante e la località turistica sono stati selezionati dalla produzione per ospitare la vicenda dell’agente Vogel, chiamato a chiarire il caso della scomparsa di una sedicenne in una valle silenziosa.Gli scorci e i paesaggi della Val D’Ega hanno offerto uno sfondo dolomitico da Oscar alla storia pensata dallo scrittore e interpretata da un cast d’eccezione, composto tra gli altri da Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Greta Scacchi, Galatea Renzi, Lorenzo Richelmy, Michela Cescon, Lucrezia Guidone e Antonio Gerardi.