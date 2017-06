PREMIO MATTADOR 2017 - Il Premio d’Artista 2017 realizzato da Remo Salvadori

Remo Salvadori



Non solo cinema ma anche arti figurative alche continuando la tradizione, istituita sin dalla prima edizione, invita un artista di livello nazionale ed internazionale a realizzare un’opera ispirata al percorso artistico di Matteo Caenazzo, a cui il Premio è dedicato.Quest’anno l’opera sarà realizzata da, artista toscano di caratura internazionale, che ha esposto in importanti musei italiani ed europei, ha partecipato alle maggiori rassegne internazionali come la Biennale di Venezia nel 1982, 1986 e 1993, Documenta, Kassel nel 1982 e 1992, oltre ad aver esposto in mostre collettive e personali ad Amsterdam, Grenoble, Milano, New York, Roma, Tokyo, Toronto. Salvadori propone un’edizione di stampe giclée in più esemplari dall’opera originale intitolata Triade, realizzata con la tecnica dell’acquerello.Sabato 1 luglio alle ore 11 nella sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich a Trieste, saranno resi noti idell’ottava edizione del Premio. Ma non tutti i finalisti saranno rivelati in questa data. Alla presentazione, organizzata dall’Associazione Mattador e ospitata nello spazio del Comune, si sapranno i migliori autori della sezione soggetto, mentre quelli delle altre sezioni si conosceranno in occasione della Premiazione il 17 luglio a Venezia.All’incontro mattutino saranno presenti i componenti della Giuria del Premio Mattador 2017:, regista, sceneggiatore, scrittore e produttore,, organizzatrice della didattica per i professionisti docenti del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati;, sceneggiatore di cinema e serie televisive;, produttrice di Cinemaundici;, regista, illustratore e insegnante di animazione stop-motion, che ritorna per la seconda volta a fare parte della giuria del Premio.I vincitori e la Giuria si incontreranno a Venezia in occasione della Cerimonia di Premiazione, che si terrà lunedì 17 luglio alle ore 18 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.Per saperne di più: www.premiomattador.it