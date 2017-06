DiG 2017 - Ospiti Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Flavia Mastrella ed Antonio Rezza



Dal 23 al 25 giugno 2017 torna a Riccione ill, manifestazione internazionale dedicata al giornalismo investigativo. In programma alcuni dei migliori documentari d'inchiesta dell’anno e numerosi eventi speciali: tra questi, la proiezione di "", ultimo film di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, protagonisti in passato anche al Bellaria Film Festival.Nel film, performer tra i più incontenibili della scena italiana, galoppa lungo la strada più multietnica di Milano e, in compagnia di una telecamera e di un improvvisato interprete multilingua, discute di razzismo con la gente che vive la via. La domanda ricorrente è: “Lei ospiterebbe a casa sua un extracomunitario? In un angolo, in cucina, tanto non dà fastidio, si mette in un cantuccio e la guarda, si mantiene da solo”. Sembra un quesito assurdo, ma la gente per le strade non esclude nessuna possibilità. In questi paradossali dialoghi a corpo libero, che rielaborano il format delle esilaranti interviste televisive di Troppolitani, si affaccia però un problema aggiuntivo: perché dobbiamo essere uniformi e uniformati? “Il razzismo è l’uomo che si sopravvaluta e trova il tempo di scorgere irrisorie diversità, sommerse dall’omologazione dilagante.” Così scrive il duo Rezza-Mastrella per descrivere questo lungometraggio, che nasce dopo quattro anni di gestazione e viene presentato dagli autori a Riccione. “Gli stranieri vogliono quello che vogliono gli italiani: il lavoro, una casa, i diritti, e mai la libertà di decidere autonomamente cosa fare. Siamo razzisti programmati dalle nuove tecniche di persuasione collettiva e gli stranieri si adeguano, sviluppando un razzismo parallelo foraggiato dalla vita che scorre.”