BESTIALE! - A Torino una mostra sugli animali da cinema

15/06/2017, 08:45

Carlo Griseri



Presentata ieri aldi Torino la nuova mostra che occuperà gli spazi espositivi della Mole Antonelliana fino al prossimo 8 gennaio 2018: "", la prima importante esibizione dedicata agli animali sul grande schermo, a cura die Donata Pesenti Campagnoni, con la collaborazione di Tamara Sillo e Nicoletta Pacini.Oltre 440 pezzi in mostra ripercorrono la costante e trasversale presenza degli animali nella storia del cinema, seguendo due temi principali. Il primo raccontae, in particolare, qual è la relazione tra icona popolare e animale in carne e ossa (spesso non un singolo, ma più di uno, che lo interpretano sullo schermo). Il secondo indaga il ruolo dell’animale-attore, interrogandosi se esista una "recitazione animale", soprattutto oggi, quando animatronics ed effetti speciali digitali spingono verso personaggi di animali che sembrano sempre più esseri umani, mutandone la natura stessa.“Il Museo Nazionale del Cinema è molto orgoglioso di ospitare questa bellissima mostra dedicata al rapporto tra cinema e animali - sottolinea, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino - È il frutto di un grande lavoro di équipe all’interno del museo ed è stata resa ancora più preziosa dalle collaborazioni con importanti e prestigiose istituzioni internazionali, andando ad aggiungersi alle tante altre iniziative che il museo ha realizzato in questi primi sei mesi del 2017 e che hanno portato ben 20.000 visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2016; un trend in crescita che ci auguriamo continui per tutto il 2017”.