LO SCHERMO È DONNA - Premio De Santis a Blu Yoshimi

Blu Yoshimi e Lidia Vitale a "Lo Schermo Ŕ Donna 2017"



14/06/2017, 17:35

Natalia Giunti



Una serata interessante con la proiezione del film di" preceduta dall'incontro dell'attrice protagonistaal Castello di Fiano insieme alla madre l'attricehanno fanno quattro chiacchiere con le due ospiti che hanno raccontato la carriera dagli inizi e nel dettaglio l'esperienza nel film in Concorso a Venezia 2017.ha anticipato che al momento sta preparando il nuovo personaggio per un film che comincerÓ a girare il mese prossimo in Croazia. "Si tratta di una specie di blogger - ha detto l'attrice - un'influencer che fotografa tutto quello che tocca e ogni cosa che vede o ogni piatto che mangia".La rassegna sul cinema al femminile continua fino a sabato 17 con la consegna dei premi De Santis a(sabato) per il film "" e aalla carriera.