IL VINCENTE - In DVD e in video on demand

14/06/2017, 17:06

Nuova vita per, opera prima del registache interpreta anche il ruolo di protagonista, dopo l’uscita nelle sale italiane dell’autunno scorso e il recente Platinum Remi Award al WorldFest Houston.Il film, prodotto e distribuito in sala con successo -nonostante il piccolo budget- da Avila Entertainment, sarà distribuito in home video e in video on demand da Dynit-Terminal Video. Uscirà in DVD per il noleggio da mercoledì 17 maggio e per la vendita da mercoledì 21 giugno. Successivamente Dynit-Terminal Video lo renderà disponibile anche per il mercato on demand in numerose piattaforme (Itunes, VVVVID, Amazon etc.).” - commenta il regista", ambientato e girato a Parma, in bianco e nero, affronta il tema complesso e tristemente attuale della dipendenza dal gioco d’azzardo. Nel cast, con il protagonista Luca Magri, anche Maria Celeste Sellitto e Nina Torresi." ha partecipato in concorso al WorldFest Houston, il più antico festival degli USA, nella sezione Panorama Italia con altri 5 film italiani e ha vinto uno dei premi più importanti, il Platinum Remi Award.