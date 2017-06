17/06/2017, 11:41

Pubblicato sul BUR della Regione Basilicata e sui siti internet istituzionali della Regione Basilicata - sezione Avvisi e bandi – e della Lucana Film Commission Il bando pubblico con il quale si sostengono i festival cinematografici e le rassegne riguardanti l’audiovisivo per l’anno 2017. e che vuole essere una sorta di piano regolatore delle principali manifestazioni di offerta cinematografica in Basilicata che attraverso il cofinanziamento si propone di incrementare i flussi turistici; aumentare il pubblico nazionale e internazionale; far crescere l’offerta culturale destagionalizzata; supportare progetti di educazione all’immagine con progetti dedicati alle scuole; diffondere capillarmente il numero e la distribuzione di prodotti audiovisivi girati in Basilicata e/o di autori lucani.L’investimento complessivo è di 150 mila euro e rientra nell’Accordo di programma Quadro “Sensi contemporanei” ed è gestito dall’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione internazionale della Regione Basilicata in collaborazione con la Lucana Film Commission. ll bando è rivolto a quelle manifestazioni organizzate in Basilicata da almeno due anni, anche non consecutivi, e che abbiano le seguenti caratteristiche: festival cinematografici con una sezione competitiva e rassegne cinematografiche nell’ambito delle quali si propongono generalmente lungometraggi, cortometraggi, film già in distribuzione nel territorio italiano.