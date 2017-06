GLOBI d'ORO 2017 - "La Stoffa dei Sogni" migliore film

Una scena del film "La Stoffa dei Sogni"



14/06/2017, 17:31

" divince il, nella 57ª edizione del prestigioso premio conferito dall'Associazione stampa estera in Italia in omaggio al cinema italiano.Il film prodotto daè una produzione di Paco Cinematografica in collaborazione con Rai Cinema, liberamente ispirato a “L’Arte della Commedia” di Eduardo De Filippo e alla sua traduzione de “” di William Shakespeare, conferma che l'arte è un bene necessario per capire il mondo e questo riconoscimento dimostra l'importanza e l'attenzione che la tradizione teatrale può suscitare sulla scena internazionale.Questa la motivazione della commissione delper l'attribuzione del premio:".I produttoricommentano così il riconoscimento: "."" interpretata da Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Teresa Saponangelo, Alba GaÏa Bellugi, Francesco Di Leva, Ciro Petrone e con la straordinaria partecipazione di Luca De Filippo, ha recentemente ottenuto il David di Donatello 2017 per la Miglior Sceneggiatura adattata conferito a Gianfranco Cabiddu, Ugo Chiti e Salvatore De Mola.Si aggiudica inoltre tre candidature ai Nastri D'argento 2017 per la Miglior Sceneggiatura, Miglior attore non protagonista a Ennio Fantastichini e per i Migliori Costumi a Elisabetta Antico e Beatrice Giannini.