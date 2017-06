KOCH MEDIA - Le uscite di luglio 2017

"Retreat - Nessuna Via di Fuga"



14/06/2017, 15:18

La stagione estiva di Kprosegue all’insegna dell’action, con uno dei film più acclamati del Toronto Film Festival: “”, disponibile dal 6 luglio in DVD, Blu-ray e digital download. Il maestro di arti marziali Iko Uwais, indimenticabile protagonista dei due film di “The Raid”, si cimenta ancora una volta in spettacolari duelli acrobatici. Un uomo soffre di amnesia e non ricorda il suo passato quando era sfruttato come una macchina da guerra per uccidere le persone. Un giorno però si imbatte nei criminali che lavorano ai servizi di un vendicativo trafficante di droga e il suo passato ritorna a galla.Cast stellare per il film ricco di suspense “”, in uscita a partire dal 20 luglio in DVD, Blu-ray e in digital download. Un thriller claustrofobico del fortunato genere home-invasion, pieno di tensione e adrenalina, che vede protagonisti Jamie Bell, star di “Billy Elliott”, e Cillian Murphy, interprete di grandi successi come “Il Cavaliere Oscuro”, “28 giorni dopo” e “Inception”. Kate e Martin, una coppia reduce da una tragedia personale, decide di ritirarsi su un’isola sperduta per allontanarsi dal caos della città. Tutto sembra andare per il meglio finché un giorno trovano sulla spiaggia un soldato ferito e svenuto. Al suo risveglio l’uomo li informa che sul continente europeo un terribile virus sta provocando un’ecatombe.Sulla falsariga de “”, è in arrivo una esilarante parodia di “Taken”, la celebre saga con protagonista Liam Neeson: “Tooken – Lui ci proverà”, disponibile dal 20 luglio in versione DVD. John Mallory Asher, regista di “One Tree Hill”, realizza un mix esplosivo di gag e situazioni comiche imperdibili. Un uomo deve riunirsi con l’ex moglie e il suo nuovo fidanzato, la figlia e l’anziana madre agente segreto che gli ha insegnato tutto ciò che sa. Insieme, dovranno sconfiggere un genio del male che ha elaborato uno stravagante piano di distruzione.Presentato al Festival di Locarno e acclamato dalla critica di tutto il mondo, Koch Media porta in home video “”, in uscita dal 6 luglio in formato DVD nella sua versione originale sottotitolata. Un’opera raffinata, dal produttore di “Top Gun” e “Mystic River” Tim Robbins, dove la settima arte diventa un vero e proprio diario per riassemblare pagine di vita, ricucire le emozioni e mostrare l’intimità dell’essere umano. Olivia e Serge sono due attori teatrali e una coppia nella vita. Durante il lavoro sulla messa in scena dell’opera di Cechov “Il gabbiano”, Olivia si accorge di essere incinta. Si trova, quindi, dopo mesi di prove, impossibilitata a seguire la sua compagnia nella tournée mondiale. Com’è la vita di un’attrice, spirito libero, quando subisce un cambiamento radicale?Saranno due i titoli di luglio targati Midnight Factory, sempre pronta a regalare brividi di terrore anche in piena estate con il meglio del genere horror. In arrivo “”, disponibile dal 6 luglio in DVD e Blu-ray in un’edizione limitata tutta da collezionare con booklet esclusivo, e in digital download. Il regista del film indipendente di successo “The Machine” (2013) torna dietro la macchina da presa con un horror inquietante e inedito, che recupera il tema del rapporto madre-figlia in puro stile “Babadook”. Protagonista l’attrice Katee Sackhoff, star di “Battlestar Galactica”, “Riddick” e “Oculus”. Un’inquietante leggenda urbana coinvolge una casa abbandonata presumibilmente abitata da una vendicativa strega. Quando la tormentata adolescente Chloe (Lucy Boynton) bussa a quella porta una notte, non ha idea di quale orrore stia per scatenare… In fuga e diretta alla casa di campagna della madre (Katee Sackhoff), una tossicodipendente in recupero che ha trasformato la sua vita diventando una famosa artista, Chloe deve imparare a fidarsi della donna che l’ha messa al mondo per poter fermare il sanguinario demone mutaforma che la insegue.Dopo “VHS” e “ABC’s of Death”, Midnight Factory porta in home video una nuovissima antologia horror, stavolta tutta al femminile: “”, in uscita il 6 luglio in formato DVD e Blu-Ray in un’imperdibile limited edition con un booklet da collezione, e in digital download. Quattro episodi che declinano il genere horror secondo le modalità più disparate e inquietanti. “The Boxe” (diretto da Jovanka Vuckovic) mette in scena un pericolo oscuro, mortale quanto indefinito nei contorni. Al centro della narrazione, fortemente straniante, c’è Susan Jacobs (Natalie Brown), che assiste impotente al lento lasciarsi morire di fame dell’intera famiglia. “The Birthday Party”, che segna il debutto dietro alla regia della cantante St. Vincent -qui firma Annie Clark-, racconta la vicenda di Mary (Melanie Lynskey), madre facoltosa che vive con la figlia, il marito e una tutrice dalle sembianze dittatoriali in una grande casa a vetri dalle linee moderniste. È il giorno del compleanno, come allude il titolo, e la donna scopre che il consorte è deceduto alla sua scrivania. Presa da un attacco isterico, cerca di nascondere in ogni modo l’evento, in un susseguirsi di scenette farsesche da slapstick con una nota macabra. In “Don’t fall” (diretto da Roxanne Benjamin) un gruppo di ragazzi decide di addentrarsi nella natura per fare una scampagnata e inerpicarsi per dei sentieri in mezzo a un bosco. “Gretchen” (Breeda Wool) si graffia su una roccia e scopre in quell’istante che sulla medesima c’è una pittura rupestre realizzata col sangue. La sera la lieve ferita si infetta e la porta ad una trasformazione in un antico demone. L'ultimo episodio, “Her only living son”, è diretto da Karyn Kusama, acclamata regista di “Jennifer’s Body” e “The Invitation”: come nel polanskiano Rosemary’s Baby – Nastro rosso a New York, il terribile segreto è scoperto dalla protagonista non mentre è in dolce attesa, ma con un erede già adolescente: il succedersi di indizi rivelano la mefistofelica paternità.Luglio sarà un grande mese anche per gli appassionati di anime. Si comincia con il terzo della mitica serie animata “”, disponibile dal 20 luglio in un prezioso cofanetto composto da 10 DVD. Tratto dal fumetto di culto di Akira Toriyama, Dragon Ball Z narra le avventure di Goku, ormai divenuto adulto: cinque anni dopo la fine di Dragon Ball, ritroviamo il protagonista ormai ventiquattrenne e padre di un bambino di nome Gohan. Radish, un essere sconosciuto, giunge sulla Terra a bordo di una navicella spaziale e rivela a Goku di essere il suo fratello maggiore. Entrambi appartengono a una razza aliena quasi estinta chiamata “Saiyan”.A luglio Koch Media punta anche sull’effetto nostalgia, portando in home video due anime indimenticabili e dal sapore vintage. Il primo è “, in uscita dal 20 luglio in un imperdibile cofanetto di 10 DVD con tutta la serie completa: i 52 episodi dell’anime originale saranno così disponibili in home video in un’unica uscita da collezione. Il cofanetto contiene anche una vera chicca per gli appassionati: il film “La grande avventura di Aramis”, sèguito alla serie originale, prodotto dallo Studio Gallop nel 1989. Trasposizione animata del romanzo “I Tre Moschettieri” di Alexandre Dumas, con alcune modifiche per renderlo più adatto ad un pubblico giovane, l’anime di Kunihiko Yuyama è uno dei più amati e famosi di sempre. Partito dal suo paese natale con la sua fedele cavallina di nome Ronzinante, il giovane D’Artagnan si reca nella capitale Parigi con l’intenzione di diventare uno dei moschettieri del re. La strada per raggiungere il suo sogno non sarà facile e D’Artagnan dovrà affrontare mille avventure ed ostacoli prima di potervi riuscire. Ad aiutarlo ci saranno il piccolo Jean, i tre moschettieri del re (Athos, Porthos e Aramis) e la giovane Constance, dama di compagnia della regina Anna d’Austria e di cui il nostro eroe si innamorerà a prima vista.In arrivo infine “”, disponibile dal 20 luglio in un cofanetto composto da 8 DVD con tutta la serie completa: anche in questo caso, i 52 episodi dell’anime originale saranno disponibili in home video in un’unica uscita da collezione. Ispirato all’omonimo manga giapponese, “Sam, il ragazzo del West” è un’opera di grande critica sociale: l’epopea del protagonista è all’insegna di una continua lotta contro un mondo fatto di soprusi, violenza e discriminazione. Questa serie cult presenta il character design di Shingo Araki (“Lady Oscar” e “I cavalieri dello zodiaco”) e all’animazione il maestro Hayao Miyazaki, fondatore del celebre Studio Ghibli e autore di capolavori come “il castello errante di Howl” e “Il mio vicino Totoro”. Il giovane Isamu, detto Sam, è figlio di un uomo giapponese e di una donna pellerossa. Per questa ragione il ragazzo è oggetto di scherno e discriminazione nella società del vecchio West in cui vive. Il padre scompare quando è ancora in fasce e Sam viene allevato da una banda di crudeli fuorilegge, che lo rendono esperto nell’uso delle armi da fuoco. Arrivato all’adolescenza, i suoi crudeli compagni lo sottopongono ad una terribile prova: rapinare la banca di El Paso, ma Sam rifiuta di eseguire l’ordine. Dopo aver tratto in salvo il suo amico Big Stone e disarmato i suoi aguzzini, fugge per intraprendere una vita retta alla ricerca del proprio padre nel selvaggio West.