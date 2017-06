RAI MOVIE - Media Partner del Museo del Cinema di Torino in "Bestiale! Animal Film Stars"

Una scena di "King Kong" di John Guillermin (1976)



ha accolto con entusiasmo la proposta del Museo del Cinema di Torino di essere media partner di “”, la rassegna che dal 14 giugno al 8 gennaio racconta ai visitatori l’universo multiforme degli animali su grande schermo. Rai Movie seguirà e sosterrà le attività della mostra con una programmazione autunnale di film dove gli animali hanno un ruolo chiave, con servizi nella rubrica Movie Mag e attraverso i suoi social.è il canale televisivo del servizio pubblico per chi ama il cinema, con una media di 12 film al giorno, proposti 24 ore su 24, Rai Movie è una rete specializzata, in quanto alimentata esclusivamente da prodotto cinematografico, ma è generalista perché la programmazione è modulata in modo da soddisfare i gusti di ogni pubblico – maschile e femminile, giovane e maturo, nazionalpopolare e cinefilo – il tutto articolato, giorno per giorno, secondo logiche di palinsesto pensate per andare incontro agli spettatori di ogni categoria nelle fasce orarie più appropriate, superando una volta per tutte la distinzione fra la storia del cinema e l’attualità cinematografica, perché il cinema è e resta un’arte del presente.Declinata settimanalmente per temi, e ulteriormente articolata in cicli, la programmazione serale offre generi da riscoprire come il western, la commedia o il thriller, appuntamenti col dramma, vetrine fisse sul cinema italiano e su quello europeo, rassegne dedicate al cinema di impegno civile, ai temi di attualità o ai classici. Tutto questo mantenendo, con produzioni come Movie Mag e la copertura puntuale dei festival principali, uno sguardo attento su quanto accade nel mondo cinematografico.La community partecipe di appassionati sicuramente apprezzerà la programmazione dedicata a “”, con la riproposta di capolavori senza tempo che vedono gli animali al centro della narrazione.