IL NOSTRO PICCOLO SEGRETO - In TV su Rai 1

14/06/2017, 13:01

Simone Pinchiorri



Il cortometraggio "" (10') di Franco Montanaro sarà trasmesso su Rai 1 venerdì 16 giugno 2017 alle 02:15.Il rapporto tra Rosa e Marta non è come appare in superficie e sembra compromesso da un intruso troppo ingombrante. In un pomeriggio all'apparenza come tanti Marta e Rosa si riconoscono complici nonostante tutto. Un frammento di vita per due anime legate per sempre da qualcosa di molto più grande di un piccolo segreto. Una storia di malattia e amore, intensa ma al contempo leggera, in cui il rapporto madre-figlia si carica di un nuovo senso.