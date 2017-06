MATERA 15/19 - La serie di Fabrizio Nucci e Nicola Rovito a Copenaghen

Alessandro Nucci, Nicola Rovito e Fabrizio Nucci



14/06/2017, 12:41

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 costituisce un’indiscutibile possibilità di rilancio dei territori lucani che merita di essere documentata. Nasce con quest’idea il progetto “” una serie documentaristica prodotta dalla Open Fields Productions, che racconterà i 4 anni preparatori alle celebrazioni di Matera 2019.È una serie divisa in 4 episodi, ognuno autoconclusivo ma che al tempo stesso lascia aperto il racconto in prospettiva dell’anno delle celebrazioni, mostrando tutto il lavoro, le opinioni, le speranze, i rimpianti, le delusioni e le soddisfazioni dei lucani, cittadini e istituzioni.Il primo episodio sarà presentato domani 15 giugno 2017 ore 19.00 a Copenaghen all’interno della rassegna “” presso l’Istituto Italiano di Cultura. Ad accompagnare il documentario ci saranno gli autori, insieme al Direttore della Lucana Film Commission Paride Leporace, del direttore Fabio Ruggirello e dell’Ambasciatore Italiano di Danimarca Stefano Queirolo Palmas.” concentra la propria narrazione su una famiglia materana: Lina è nata nei Sassi di Matera, suo marito Vito è ritornato a casa dopo essere emigrato in Germania per sfuggire alla povertà degli anni ’50. Lina ha cresciuto una famiglia di tre figli e sei nipoti, mentre Vito ha cavalcato il sogno di essere un attore di Hollywood partecipando negli anni alla realizzazione di diversi film girati a Matera, tra cui “Il Demonio” di Brunello Rondi. Sono i Volpe, famiglia materana che ha scelto di ritornare e restare nella città un tempo definita “vergogna d’Italia” e oggi faro di speranza per tutto un Meridione in cerca di riscatto.I prossimi 3 episodi, in uscita fino al 2019 avranno come tema gli Immigrati stabilitisi a Matera, i Lucani in procinto di emigrare e gli stranieri di origini lucane mai stati in Basilicata.