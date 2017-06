STORIE IN DIVISA - La docu-serie in tre puntate su Canale 5

I Carabinieri del Comando Carabinieri di Rho



17/06/2017, 09:46

Debutta martedì 20 giugno 2017 in seconda serata su Canale 5 la docu-serie "" diretta dal regista Roberto Burchielli. Il programma racconta l’azione quotidiana degli uomini e delle donne del Comando Carabinieri di Rho, una delle zone più popolose e complesse dell’hinterland milanese.È la prima volta che una docu-serie (sei episodi di 35’ distribuiti in tre serate) testimonia la vita sul campo dei membri di un’intera caserma dei Carabinieri. I militari sono filmati 24 ore su 24 sia nel corso di azioni sul territorio sia nella sede del Comando sia in momenti di vita familiare.La serie, frutto di tre mesi di lavoro realizzato da tre giovani film-maker sotto la supervisione di Burchielli, ha richiesto particolare cura in fase di montaggio per garantire la privacy delle persone coinvolte senza togliere efficacia ed emozione alle attività investigative e operative. La resa finale è un prodotto dalla qualità cinematografica con un ritmo da action movie.Protagonista di "" è la caserma-modello di Rho, comandata dal Capitano Simone Musella, 29 anni. Nell’edificio prestano servizio oltre 50 militari, con un età tra i 21 e i 60 anni, tutti diplomati e laureati. Persone a contatto giorno e notte con cittadini in difficoltà, piccola e grande criminalità e reati di ogni tipo.Nel corso delle tre puntate, il pubblico conoscerà sempre più a fondo alcuni militari impegnati nelle operazioni, ognuno con il suo stile e il suo carattere. Emergono nel racconto il Tenente Flavio Prezzi (Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile), il Maresciallo Aiutante Luigi Pino (Comandante della Stazione), il Brigadiere Michele Faustinoni (Effettivo Radiomobile), il Brigadiere Alessandro Canistrà (Capo Equipaggio Radiomobile), l’Appuntato Scelto Umberto Di Giorgio (Addetto alla Stazione). E due donne operative: il Maresciallo Ordinario Alice Tagliaferro (Sottordine alla Stazione) e il Carabiniere Francesca Castano (Addetto alla Stazione).