ISCHIA FILM FESTIVAL 15 - Scenari Campani: la nuova sezione del festival

13/06/2017, 19:57

Un evento come l’, arrivato alla 15ima edizione, non può dimenticare la location più importante: la nostra regione, la Campania. Ecco perché dal 2017rappresenteràuna vetrina per il meglio della produzione cinematografica regionale: corti, lunghi, documentari, racconteranno il luogo in cui viviamo attraverso l'arte che amiamo. Da sempre l’attenzione per il nostro territorio è stata alta e lo dimostra tutto il programma.Se in concorso - ecco le prime anticipazioni di questa edizione 2017 – “” raccontano una Napoli diversa, così come nella sezione “”, “”, “”, “” e “”, in questa nuova sezione non competitiva - qui, più che altrove, conta partecipare prima ancora che vincere - cercheremo di portare a Ischia il meglio del cinema indipendente del nostro territorio, un giro della Campania in decine di location che trova il proprio approdo proprio al Castello Aragonese di Ischia.sottolinea la volontà dell’di essere sempre più protagonista nel panorama della promozione cinematografica e culturale di una terra sempre più fertile a livello creativo: da una Napoli sempre più capitale cinematografica a quelle che non possiamo più definire province.Dalle grandi ricchezze artistiche che spesso non conosciamo - come in “” e “”, dove si va da siti archeologici straordinari a un capolavoro del Caravaggio -, fino all’identità delle nostre città attraverso i propri mestieri e i propri cittadini – “”, “”, “” solo per elencarne alcuni - fino a visioni futuristiche e poetiche come “”, sono davvero tanti gli sguardi, gli scenari, appunto, che verranno proiettati all’, con l’ambizione di divenire il centro di gravità permanente del cinema campano, dopo aver raggiunto un rilievo nazionale e internazionale.L’si svolgerà dal 24 giugno all’1 Luglio 2017 al Castello Aragonese d’Ischia.- Andare (Italia, 2016) di Massimo Cerrotta- La consegna (Italia, 2016) di Vincenzo Peluso- Dogs naso di cane (Italia, 2017) di Domenico Balsamo- A Faccia (Italia, 2016) di Fabrizio Livigni- Fiammifero (Italia, 2016) di Lorenzo Ambrosino- La forza del silenzio (Italia, 2016) di Salvatore Esposito- (In)Felix (Italia, 2016) di Maria Di Razza- Lypso (Italia, 2016) di Vincenzo Capaldo- Mirabiles – i custodi del mito (Italia, 2016) di Alessandro Chetta e Marco Perillo- Natività (Italia, 2016) di Gianfranco Antacido- Parusia Napoletana (Italia, 2016) di Rosa Maietta