DA CANNES A ROMA 21 - Dal 14 al 18 giugno

Spot Cannes a Roma 2017



13/06/2017, 17:38

Torna anche quest’anno la storica rassegnae in Regione, il primo appuntamento dell’edizione 2017 del progetto Il cinema attraverso i grandi festival , promossa dall’ ANEC Lazio, che in questa edizione può vantare la prestigiosa partnership con SIAE, oltre alla consolidata collaborazione con la Regione Lazio e CityFest – Fondazione Cinema per Roma.Giunta alla 21° edizione, la manifestazione porterà in alcune sale romane e laziali una ricca selezione di film provenienti direttamente dal 70° Festival di Cannes, che saranno proiettati in versione originale con i sottotitoli.Oltre ai film della Selezione Ufficiale, particolare attenzione verrà data, come sempre, ai titoli provenienti dalla Quinzaine des Realisateurs, sezione particolarmente attenta alla scoperta di nuovi talenti.Quest’anno le sale coinvolte sul territorio romano sono il Giulio Cesare, l’Eden e il Fiamma. Ma aderiscono all’iniziativa anche il cinema Etrusco di Tarquinia, il Palma di Trevignano e il Corso di Latina.