CACCIA AL TESORO - I fratelli Vanzina di nuovo sul set

Buccirosso, Filangieri, Vincenzo Salemme e Serena Rossi



13/06/2017, 16:25

Sono iniziate lunedì 29 maggio 2017 a Roma le riprese di “”, il nuovo film diretto da Carlo Vanzina che vede come protagonisti Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Christiane Filangieri, Serena Rossi e il piccolo Gennaro Guazzo.Scritto da Enrico e Carlo Vanzina “” è la storia di Domenico Greco (), sfortunato attore teatrale che naviga nei debiti e vive a sbafo in casa della cognata Rosetta (), vedova di suo fratello, che ha un figlio di nove anni malato di cuore. L’unico modo per salvarlo sarebbe operarlo in America, ma l’operazione costa 160 mila euro. Disperati, vanno a pregare San Gennaro chiedendo un miracolo. E San Gennaro risponde… dando loro il via libera per “prendersi” uno dei gioielli della sua Mitra custodita insieme al famoso Tesoro nella cripta della chiesa. In realtà sono le parole di un parcheggiatore che rimbombano nella navata, e che Domenico e Rosetta scambiano per quelle di San Gennaro.Insieme a Ferdinando (), Cesare () e Claudia (), parte una “” che li porterà da Napoli, a Torino, fino a Cannes in Costa Azzurra. Entrano in scena poliziotti, rapinatori professionisti, camorristi e mercanti d’arte, in una girandola di situazioni esilaranti con cifra comica e anche umana nella tradizione della commedia all’italiana.” è una produzione Medusa Film realizzata da International Video 80, ed uscirà nelle sale a novembre 2017 distribuito da Medusa Film.