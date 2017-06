UN FIGLIO A TUTTI I COSTI! - Inizio riprese per il film di Gravina

Il cast di "Un Figlio a Tutti i Costi!"



Si è svolta presso il Teatro Prati di Roma, la conferenza per l’inizio delle riprese di “” commedia corale diretta e sceneggiata dache è anche protagonista del film, produttore esecutivo e co-sceneggiatore Salvatore Scarico, prodotto dalla 35 millimetri srl, con Roberta Garzia, Maurizio Mattioli, Ivano Marescotti, Stefano Masciarelli, Emanuela Tittocchia, Gianni Ciardo, Beppe Convertini, Gino Cogliandro, Angelo Di Gennaro, Paola Riolo, l’autore della colonna sonora Gigi D’Alessio e lo staff tecnico presenti alla conferenza stampa.Il film affronta una tematica comune di questi tempi in una chiave ironica e originale.Una coppia si trova alle prese con il desiderio di un figlio che non arriva perché lui, troppo stressato per concepire, si trova a fare i conti con la caparbietà della moglie. Quando lui, sfinito e ormai ridotto a sostare sul pianerottolo per trovare un po’ di pace, rinuncia e propone l’adozione, lei ha pronta subito l’alternativa. Sarà un altro uomo a darle il figlio tanto desiderato: si concederà solo per poche ore ad un sedicente professionista per realizzare il suo sogno in modo naturale.La storia, ambientata tra Roma e Lariano, comune non distante dalla Capitale, uscirà inizio 2018 con un numero stimato di 50 copie distribuite.Durante il dibattito il cast hanno espresso felicità ed entusiasmo per il film e la gioia e professionalità che si percepisce sul set,, che aspetta di vedere il girato per iniziare il suo lavoro, afferma “”.Mattioli sembra già soddisfatto: “.”Il regista Gravina ribatte: “.”