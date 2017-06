PREMIO SERGIO AMIDEI 36 - Dal 13 al 19 luglio

Lasciati andare" di Francesco Amato (2017)

- "L’ora legale di Ficarra e Picone (2017)

- "La ragazza del mondo" di Marco Danieli (2016)

- "La tenerezza" di Gianni Amelio (2017)



Fuori concorso verrà proiettato "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni del 2017, omaggio ad un giurato del Premio Amidei che ha coinvolto in una bellissima interpretazione un grande maestro del cinema italiano, premiato nel 2008 con il Premio all'Opera d'Autore, Giuliano Montaldo.



Il Premio all’Opera d’Autore - riconoscimento che negli anni passati è stato conferito ad autori quali Álex de la Iglesia, Ken Loach, Abbas Kiarostami, Paul Schrader, Patrice Leconte, Carlo Verdone, Paolo e Vittorio Taviani, Edgar Reitz solo per ricordarne alcuni - sarà attribuito nell’edizione 2017 a Silvio Soldini, autore che si è distinto per l’eleganza figurativa, lo sguardo impegnato, l’interesse verso un tempo storico che ha perduto ogni certezza e una spiccata sensibilità rivolta all’esplorazione sociale. Di Soldini verrà riproposta un’ampia retrospettiva capace di coprire 35 anni di attività.



Grande attesa inoltre per il Premio alla Cultura Cinematografica 2017. Attribuito negli anni passati a Vieri Razzini, Irene Bignardi, una delle voci più incisive del giornalismo cinematografico italiano, all’Associazione 100autori e prima ancora alla trasmissione radiofonica di Rai Radio3 - Hollywood Party per l’impegno costante nella valorizzazione delle opere cinematografiche, per la difesa delle libertà artistica, morale e professionale e per la tutela dell’autorialità in ogni sua forma, il Premio 2017 verrà assegnato a “I ragazzi del Cinema America” ispiratori di un movimento giovanile bottom up, nato per recuperare i cinema storici di quartiere, dal Piccolo America di Trastevere alla sala Troisi, proponendo rassegne cinematografiche aperta a tutti, animando l’Arena di San Cosimato a Roma e trasformando il degrado in occasione di cultura e aggregazione. In controtendenza con le sempre più numerose chiusure di sale cinematografiche storiche, l’impegno de “I ragazzi del Cinema America” appare come un segnale culturale dal forte impatto comunicativo e sociale, una segnale in grado di alimentare un sentimento di speranza in quanti credono nel valore aggregativo del cinema.



E ancora le sezioni Arcipelago. Geografie e viaggi tra il cinema e le arti a cura di Andrea Mariani, Racconti privati, Memorie Pubbliche a cura di Simone Venturini, Laura Casella che prosegue il tradizionale lavoro di ricerca e di riuso creativo dei materiali d’archivio, lo Spazio Off con il focus "Sedimenti. Folclore e Credenze nel recente cinema off italiano" a cura di Roy Menarini e la sezione "Scrittura seriale: Joseph Campbell e il potere del Mito" a cura di Mariapia Comand, Sara Martin.



A completare la proposta l’Amidei Kids dedicato ai più piccoli e un corollario di masterclass, incontri, presentazioni di libri - come il recente libro di Gian Piero Brunetta, pubblicato dal Premio Amidei 2017 e intitolato "Attrazione fatale. Letterati italiani e letteratura dalla pagina allo schermo. Una storia culturale" (edizioni Mimesis) - eventi collaterali ed eventi speciali di cui uno dedicato al ricordo dell’Avv. Sen. Nereo Battello, storico Presidente dell’Associazione culturale “Sergio Amidei”.



13/06/2017, 15:30

Si svolgerà dal 13 al 19 luglio 2017 ilnelle storiche sedi del Palazzo del Cinema-Hiša Filma e del Parco Coronini Cronberg di Gorizia.Organizzato dal Comune di Gorizia – Assessorato alla Cultura, Associazione culturale “Sergio Amidei”, Dams - Università degli Studi di Udine e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma, il Premio Amidei intende proporsi con sempre maggiore convinzione come un Arcipelago delle Narrazioni, offrendosi come costellazione di proposte legate alle scrittura dedicata al mondo del cinema, della tv e del web.Da trentasei anni infatti la manifestazione ragiona intorno al concetto di sceneggiatura, allargando la prospettiva alle forme possibili di scrittura originate dal cinema e dall’audiovisivo, esplorandone il ruolo nel racconto della realtà, nella persuasione che le storie svolgano un ruolo essenziale nella definizione delle memorie e nella comprensione e accettazione delle identità collettive.L’idea della pluralità come ricchezza e dell’armonia nella diversità e ancora dell’unità come comprensione delle parti, sono i principi ispiratori del: che si è per questo sempre composto di sezioni di forma diversa, alcune corpose, altre leggere, separate ma al contempo unite da legami tematici, stilistici o discorsivi, collegate tra loro da un rapporto di intimo, muto emutuo scambio. Perché ci sono legami segreti e profondi tra le cose, anche tra quelle che apparentemente sembrano isolate e distanti: sull’immagine dell’arcipelago – insieme di parti diverse - prende perciò vita il2017.Da sempre nucleo centrale della manifestazione, il- attribuito alla sceneggiatura più originale e capace di sperimentare nuove formule narrative, attenta alla realtà sociale e ai temi emergenti del mondo contemporaneo - vedrà in concorso i film selezionati dalla giuria delcomposta da Francesco Bruni, Silvia D'Amico, Massimo Gaudioso, Doriana Leondeff, Giovanna Ralli, Marco Risi.Questi i- "" di Aki Kaurismäki (2017)- "" di Asghar Farhadi (2016)- "di Ken Loach (2017)- "