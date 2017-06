VALLETTA FF 3 - "Fortunata" film d'apertura

13/06/2017, 08:37

Simone Pinchiorri



", il nuovo film di Sergio Castellitto, aprirà la terza edizione delalle 20:45 del 16 giugno al Pjazza Teatru Rjal.Il film, scritto da Margaret Mazzantini narra la storia di Fortunata, intepretata da Jasmine Trinca. La donna ha una vita affannata, una bambina di otto anni e un matrimonio fallito alle spalle. Fa la parrucchiera a domicilio, parte dalla periferia dove abita, attraversa la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle donne. Fortunata combatte quotidianamente con determinazione per conquistare il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo ai propri sogni bisogna essere fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la variabile dell’amore, l’unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. Anche perché, forse per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e la ama veramente...La manifestazione, in programma dal 16 al 25 giugno 2017, presenta oltre quaranta lungometraggi e venticinque cortometraggi.Tre i film italiani in concorso: "" di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, ed i corti "" di Massimo Loi e Gianluca Mangiasciutti e "" di Nicola Sorcinelli.