PROCIDA FILM FESTIVAL 5 - I cortometraggi in concorso

12/06/2017, 18:43

Simone Pinchiorri



Annunciati i cortometraggi finalisti della quinta edizione delche si terrą a Procida dal 21 al 23 giugno 2017.Questi i cortometraggi scelti:- Qui non ci sono alberi di Elena Baroglio- Hubo un Lugar di Irene Garce’s- Nausicaa di Alessandro Melchionda- Seaduction di Serena Porta e Domenico De Ceglie- Dam to Dam di Elena Sąenz- Chiripajas di Elisa Talentino- Quando el Viento di Manuel Collado- Moby Dick di Nicola Sarcinelli- (In) Felix di Maria Di Razza- A Casa mia di Mario Piredda- Uomo in Mare di Emanuele Palamara- Polis Nea di Pierluigi Ferrandini- La seta del mare di Rossana Cingolani- A me resta la speranza di Virginia Barett- Femme di Beatriz Mingues de Molina- Goccia di Serena Di MarcoLa giuria assegnerą tre premi: miglior cortometraggio, miglior regia e un premio speciale.