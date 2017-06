CLAUDIO SANTAMARIA - Presenta al Live Alcazar di Roma "La Guerra dei Cafoni"

Una scena de "La Guerra dei Cafoni"



12/06/2017, 17:08

Martedì 13 giugno 2017 al “Live Alcazar” di via Accademia Merry del Val, Claudio Santamaria presenterà insieme ai registi Lorenzo Conte e Davide Barletti il film "", in una serata evento con proiezione del film a partire dalle ore 20.30.Sarà presente anche Carlo D’Amicis, autore del libro omonimo (Ed. minimum fax) e co-sceneggiatore del film, oltre al produttore ed editore Daniele Di Gennaro (minimum fax).Elogiato dalle critiche della stampa nazionale, del web e dal pubblico, "" torna a Roma dopo gli Open Roads di New York, il Festival del Cinema Italiano di Buenos Aires, il BIF&ST e dopo il giro del mondo per la partecipazione a numerosissime rassegne e festival tra cui quelli di Rotterdam, Pechino, Copenhagen e Mosca.