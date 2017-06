COSI' LONTANI, COSI' VICINI - Dal 22 al 25 giugno a Marino e Roma

12/06/2017, 16:32

” - progetto vincitore del bando MigrArti 2017 del MiBACT - nasce dal desiderio di approfondire e di raccontare l'odissea di bambini, donne e uomini, attraverso lo sguardo autentico di chi è coinvolto in prima persona.Quattro giornate di proiezioni, a ingresso gratuito, il 22 e 23 giugno presso la Sala Lepanto del Comune di Marino e il 23 e 24 giugno al MAXXI di Roma.In programma cortometraggi e lungometraggi internazionali capaci di andare oltre i dati, i numeri, le statistiche, ma soprattutto oltre la demagogia, il populismo e il qualunquismo che alimentano i dibattiti televisivi e i comizi elettorali; opere capaci di ricordare allo spettatore che, indipendentemente dalla distanza che ci separa, siamo lo stesso coinvolti.". – Sottolinearesponsabile del progetto - "".Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno, oltre alla rassegna cinematografica che si svolgerà presso l’auditorium del MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, in collaborazione con il Public Engagement della Fondazione e grazie al coinvolgimento di tante realtà associative che operano sul territorio (Barikama, Sportello Penelope, Cooperativa Cotrad onlus, DanzeMeticce, Baobab Experience, Civico Zero, Liberi Nantes), sarà possibile assistere a esperienze reali di integrazione, storie di riscatto e rinascita, di accettazione e incontro: dalle 17.00 alle 19.00 la piazza del MAXXI sarà animata da canti, balli, letture, performance teatrali e testimonianze. Si esibiranno Ismaila Mbaye (musicista, cantante), Carlos Paz (cantante e fiatista), Ashai Lombardo Arop (danzatrice) che porterà in scena la performance Ad Sidera, le Wild Up Crew (hip hop e street dance), Pilar Fogliati (attrice protagonista di Un passo dal Cielo), Giovanni Anzaldo (attore protagonista di Non è un paese per giovani), Alice Bellagamba (ballerina, attrice), Antonio Palma (dj). A fare da trait d'union tra le performance, l'attore Pino Calabrese.Inoltre la piazza del MAXXI farà da scenario per Look, Listen,Touch una performance interattiva realizzata da Not Equal in collaborazione con i ragazzi di AsFilmFestival (il festival di cinema realizzato dai ragazzi con la sindrome di Asperger) e con Microsoft: alcuni giovani, per lo più ragazzi con sindrome di Asperger, gireranno nella piazza tenendo tra le mani un tablet 10" che mostrerà in loop alcuni video ritratti di migranti. I ragazzi interagiranno con il pubblico, invitandolo, con discrezione e senza parlare, a soffermarsi per ascoltare le testimonianze dirette.Sabato 24 alle 16.00 presso la Galleria 2 sarà possibile alle narrazioni curate da MAXXI Public Engagement intorno all'opera video FREEDOM OF MOVEMENT di Nina Fischer & Maroan el Sani. A raccontare l’opera ci saranno Antonella Greco (storico dell’arte e dell’architettura Sapienza Università di Roma), Simonetta Lux (critico e storico dell’arte), Antonella Inverno (Save the Children), Valerio Piccioni (giornalista della Gazzetta dello Sport e ideatore della Corsa di Miguel), Alberto Urbinati (presidente dell’ Associazione Liberi Nantes), Stefania Vannini (responsabile Public Engagement del MAXXI).