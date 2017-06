ETRANGER FILM FESTIVAL 2017 - I vincitori

12/06/2017, 13:44

Simone Pinchiorri



ALBA di Ana Cristina Barragán,Motivazione ufficiale del presidente di giuria,Angelo Amoroso d'Aragona: Per la capacità di dare evidenza alle cose della vita, di mostrare ancora prima di raccontare, di rinnovare il miracolo del cinema come incanto, il premio Étranger 2017 viene assegnato al film ecuadoriano del 2016 ALBA scritto e diretto dalla regista Ana Cristina Barragán, alla sua opera prima di lungometraggio, e splendidamente interpretato dalla esordiente Macarena Arias. ALBA nello scegliere l’età dell’adolescenza si pone in linea con una riflessione che emerge con forza in gran parte dei lavori in concorso, e che possiamo considerare il contributo migliore che la edizione 2017 del Festival Étranger può dare alla riflessione critica sul nostro tempo e sul suo farsi cinema. La domanda di fondo è quanto il cinema possa resistere in una età che sembra aver perso il tempo presente. Raccontare il passato o prefigurare il futuro senza una materia viva che possa farsi poetica è l’urlo che lanciano molti film in concorso. ALBA, la protagonista del film, vive del tempo biologico che per sua natura esprime questa condizione: l’adolescenza. Lo fa imparando lei stessa a guardare, a mostrarsi, a stare al gioco, senza mai perdere la propria umanità. Così la qualità stessa del film che la racconta, un piccolo miracolo che Étranger si augura di poter contribuire a far conoscere al pubblico italiano e non solo. Ci auguriamo che il film venga presto distribuito in Italia e che l’esordiente Ana Cristina Barragán possa trovare presto un suo pubblico mondiale.POLIS NEA di Pierluigi Ferrandini