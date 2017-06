RUDY VALENTINO - In selezione allo Shanghai International Film Festival

Nico Cirasola



12/06/2017, 11:54

” diretto da Nico Cirasola è stato selezionato nella sezione “Focus Italy” al 20°, uno dei più importanti eventi del continente asiatico che si terrà. La proiezione, in anteprima mondiale, è prevista per il giorno 21 giugno, nella prestigiosa sala del Cathay Theatre, il cinema più antico di Shanghai. Il 22 giugno il cast incontrerà il pubblico presso il Premiere Cinema (Kerry Centre), situato nel quartiere più commerciale della città.A metà strada fra realtà e finzione, “” racconta il ritorno nell’estate del 1923 di Rodolfo Valentino a Castellaneta, il suo paese natale, per ritrovare i luoghi e le persone a lui cari, in un viaggio alla ricerca della sua identità, dell’uomo Rudy, oltre il mito.Nel cast, oltre ai due protagonisti Pietro Masotti e Tatiana Luter, anche Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Luca Cirasola, Rosaria Russo, Celeste Casciaro, Mauro Leuce, Giorgio Consoli, Lucio Montanaro e la partecipazione di Alessandro Haber.Girato interamente a Castellaneta, il film è prodotto da Alessandro Contessa. È una produzione Bunker Lab e Mediterranea film, realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e di Apulia Film Commission (finanziamento pari a 98.153,20), con il patrocinio del Comune di Castellaneta, in associazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, e in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato al Turismo e Prodotti di Qualità Puglia.Il film è scritto da Nico Cirasola, Lucia Diroma, Luigi Sardiello,Con “Rudy Valentino” a Shanghai la Puglia sarà protagonista. In collaborazione con Apulia Film Commission, Puglia Promozione, l’Assessorato all’Agricoltura e alle Risorse Agroalimentari, con l’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai e con Istituto Luce Cinecittà-Filmitalia, il regista, gli attori protagonisti, gli sceneggiatori e la produzione del film incontreranno gli studenti cinesi.E’ previsto, infatti, un incontro all'Università Art Media Communication College della Tongji University il 21 giugno, per presentare il film prima della sua proiezione ufficiale. In questa occasione sarà proiettato in anteprima il trailer di “Rudy Valentino” e gli spot di Puglia Promozione e di Apulia Film Commission.Inoltre, il presidente di Apulia Film Commission Maurizio Sciarra e il produttore Alessandro Contessa, avranno il compito di raccontare agli studenti il sistema Puglia che, negli ultimi anni, si è imposto nel Paese anche grazie al Cinema, contribuendo alla visibilità del territorio attraverso le attrattive caratteristiche della regione: turistiche, paesaggistiche, artistiche e agroalimentari.A conclusione, il regista Nico Cirasola presenterà anche il suo precedente lavoro “Focaccia Blues”, che sarà proiettato interamente. Al termine della proiezione, la Puglia sarà ancora una volta protagonista con uno spazio dedicato alla degustazione della focaccia tipica pugliese.