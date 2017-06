BOX OFFICE - I "Pirati dei Caraibi" ancora primi in Top10

12/06/2017, 10:47

Antonio Capellupo



Dal 5 all'11 giugno al cinema trionfa l'avventura.Il film pi๙ visto ่ stato "" di Joachim R๘nning ed Espen Sandberg, che ha incassato € 1.629.260 con 255.381 amanti della saga Disney al seguito.Seconda posizione per "" di Alex Kurtzman, che ha totalizzato € 1.554.427 con 215.634 spettatori.Chiude il podio "" di Patty Jenkins che porta a casa € 995.487 con 158.440 accessi in sala.Quinta posizione per "" di Sergio Castellitto che aggiunge altri € 177.043 al suo totale con 30.512 presenze.Resiste al nono posto "" di Francesco Bruni con un ulteriore incasso di € 61.71 e 10.501 appassionati della commedia.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 1.629.260 - 255.3812 LA MUMMIA - € 1.554.427 - 215.6343 WONDER WOMAN - € 995.487 - 158.4404 BAYWATCH - € 637.601 - 101.0235 FORTUNATA - € 177.043 - 30.5126 QUANDO UN PADRE - € 104.346 - 16.4417 QUELLO CHE SO DI LEI - € 84.412 - 15.4948 NOCEDICCOCCO - IL PICCOLO DRAGO - € 71.548 - 13.5569 TUTTO QUELLO CHE VUOI - € 61.71 - 10.50110 47 METRI - € 58.274 9.768