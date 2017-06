IL PRINCIPE DI OSTIA BRONX - Anteprima mondiale a Biografilm

Il Principe di Ostia Bronx



12/06/2017, 10:11

di Raffaele Passerini, diario irriverente e commedia stralunata che celebra il riscatto dalle convenzioni sociali con la creatività, la stravaganza e la poesia dei suoi protagonisti, verrà presentato in anteprima mondiale al, il prossimopresso il Biografilm Hera Theatre.Il film, in concorso nella sezione Biografilm Italia, segue, e si fa trascinare, dal carisma di Dario e Maury, due attori non più giovani rifiutati dal teatro, dall’Accademia e dal cinema che decidono di trasferire il proprio palco sulla spiaggia gay nudista di Capocotta, vicino a Ostia. Estate dopo estate, i due inventano e filmano un vasto repertorio di scene in cui brucia l’amara mancanza di un palco vero, “che solo i signori, i grandi geni italiani, sono autorizzati a calcare”, ma, allo stesso tempo, campeggia il loro intimo e forte sogno del Cinema e Teatro.Grazie alla perseveranza della loro poetica, che vede nel fallimento, ma anche nella poesia e nell’incantamento, una nuova forma di vittoria, Dario e Maury si guadagnano, in vent’anni, l’affetto di un pubblico fedele, assieme ai titoli di Principe - Dario e di Contessa - Maury.Tra diario e sogno,celebra la ricchezza dei margini e le loro sorprendenti possibilità di riscatto.Questo film parla - commenta il regista Raffaele Passerini - del fallimento come parodia, rendendo chiunque lo desideri un Principe o una Contessa, almeno per un giorno. Ciò che trovo carismatico in questi due attori che ho incontrato per la prima volta nel 2001 è il loro sorprendente potere di velare il fallimento sotto strati di dignità e orgoglio. Con la loro onestà, a prescindere da quanto cinico possa risultare, confessano cose che difficilmente altri ammetterebbero.Il loro aspetto ingenuo e allo stesso tempo da professionisti consumati dello spettacolo, in qualche modo ci ricorda delle star e dei supereroi, elevandoli a personaggi positivi per un pubblico di qualsiasi età, facendo capire a bambini, adulti e anziani che il fallimento è in fondo una cosa buona e necessaria, di cui non bisogna vergognarsi.è un progetto ancora aperto, un work in progress narrativo. Dalle spiagge di Capocotta al palco del Biografilm Festival di Bologna, Dario e Maury continueranno il loro racconto: un finale imprevedibile, da scoprire nella versione definitiva del documentario, che uscirà in sala in autunno con distribuzione Kiné.