SE MI ASCOLTI E MI CREDI - Il 26 giugno su Rai Storia

11/06/2017, 08:45

" è un docu-film sulla vita del Dottor Giorgio Antonucci in onda su Rai Storia il prossimo 26 giugno 2017.Da un progetto di Laura Mileto è nata l'idea di raccontare la vita di questa persona straordinaria che ha dedicato tutta la propria esistenza, con tenacia e determinazione, combattendo contro la violenza e i metodi coercitivi adottati negli ospedali psichiatrici. Giorgio Antonucci amico e collega di Franco Basaglia era però, al contrario del collega più famoso, colui che in prima persona e direttamente si trovava sul campo. Questo documentario con varie parti sceneggiate ripercorre tutto il cammino del “dottore senza camice” come era solitamente chiamato Giorgio Antonucci.Nel cast, Francesco Borchi nei panni del Dottor Antonucci, Francesco Ciampi, Giusi Merli, Sergio Forconi, ed ancora Barbara Kal, Francesca Chiari, Caterina Aloise, Flavia Giliberti, Roberta Mucci, Ilaria d'Urbano, Simona Viggianiello, Gianna Deidda, Antonia Tartaglia, Caterina Mileto, Rossella Scigliano, Debora Cancedda, Giulia De Giorgio e due giovani attori esordienti, Andrea Filidei nei panni di Antonucci adolescente e Maurizio Rossi.Le scene di ricostruzione sceneggiata sono state curate con la fotografia di Vassili Spiropoulos e scenografia di Sabino Doronzo. Il docu-film si apre con un'ambientazione del 1949, quando il Dottor Antonucci era un giovane studente di liceo. E poi stralci di vita della metà degli anni '70 dove si rivivono anche scene crude e commoventi del manicomio di quel periodo.L'introduzione a cura di Laura Mileto con interviste, oltre che allo stesso Antonucci e altri, anche alla scrittrice Dacia Maraini che ebbe modo di conoscerlo e scrivere su di lui parole di stima e riconoscenza.Il docu-film per la regia di Alberto Cavallini andrà in onda in prima nazionale su Rai Storia il giorno 26 giugno alle ore 23:00-