La Rete Cinema Basilicata sulla Call per Project Leader

10/06/2017, 17:54

C’è sgomento in queste ore per l’improvviso posticipo dei risultati dellache realizzeranno i progetti del dossier di Matera 2019. L’esito delle selezioni era stato annunciato per lo scorso 6 giugno, ma nel pomeriggio del giorno stesso sul sito istituzionale della Fondazione veniva pubblicato un comunicato stampa in cui si diceva che - per sopraggiunti impegni di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 si era reso necessario posticipare la seduta alla prossima settimana -. Mentre lo staff della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha lavorato secondo la tempistica annunciata - si legge in un twit dal sapore amaro di Ida Leone coordinatrice della web community Mt2019: “abbiamo fatto notte per presentare in tempo il lavoro di selezione degli 81 candidati per i 24 progetti!” -, l’organo politico della Fondazione rimanda ad una data indefinita senza tenere evidentemente in alcun conto le aspettative della scena creativa lucana e degli innumerevoli partner nazionali ed internazionali coinvolti ad oggi., l’associazione dei lavoratori e delle imprese cinematografiche, fa un appello quindi alla correttezza e alla trasparenza chiedendo che sia pubblicato l’elenco dei progetti pervenuti al 22 maggio scorso (data di chiusura della call per project leader) e che venga resa nota la data della prossima seduta del CdA della Fondazione. La nostra regione è sotto i riflettori internazionali ed è necessaria una profonda revisione delle politiche culturali e una rapida uscita dal pantano delle vecchie logiche che hanno frenato per decenni lo sviluppo della nostra terra.lancia un appello anche a tutta la comunità creativa lucana (associazioni culturali, imprese culturali e singoli professionisti) a radunarsi tutti e protestare sotto la sede della fondazione in caso di ulteriori inspiegabili proroghe o mancanza di dati realmente trasparenti e condivisi e di scrivere un appello congiunto all’Unione Europea e al Ministro Dario Franceschini.