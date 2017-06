Torna SPAESAMENTI/DÉPAYSEMENTS, incontri sul cinema del reale di confine

10/06/2017, 09:48

Si parla di cinema e frontiere durante la seconda edizione di, una quattro giorni di proiezioni, incontri e dibattiti che,, presso il Cinema Massimo, propone una selezione di dieci film documentari d’autore di produzione e co-produzione italiana e francese che invitano a riflettere sulle diverse frontiere presenti nel mondo contemporaneo.Spaesamenti/Dépaysements - Incontri sul cinema del reale di confine è la tappa conclusiva di, un progetto di cooperazione transfrontaliera nell’ambito del quale otto artisti italiani e francesi hanno realizzato un corpus di opere originali volte a raccontare la frontiera che divide, o unisce, l’Italia e la Francia. Opere che dialogano fra loro - e in parallelo con i dieci film-documentari di Spaesamenti/Dépaysements - all’interno di una mostra a ingresso libero allestita presso gli spazi dell’Unione Culturale Franco Antonicelli durante i quattro giorni della rassegna.(ingresso 3 euro proiezioni pomeridiane, 4 euro proiezioni serali) - Cinema Massimo (Torino, via Verdi 18). Dopo una prima tappa a Forcalquier in Alta Provenza (18-20 maggio 2017), la seconda edizione di Spaesamenti/Dépaysements sbarca in Italia, a Torino, dal 29 giugno al 2 luglio 2017. Il programma, curato dalla Fondazione Dravelli e Airelles Vidéo, propone la visione diche mettono al centro della loro riflessione - con sguardo spaesato - il tema delle frontiere geografiche, storiche, culturali e simboliche che attraversano il nostro presente:di Judith Abitbol, film di apertura in ANTEPRIMA ITALIANA,di Marco Santarelli,di Paolo Civati,di Mattia Epifani,di Monika Borgmann e Lokman Slim,di Georgi Lazarevski,di Federica Di Giacomo,di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis,di Laura Henno,di Alice Diop.Alla rassegna saranno presenti, tra gli altri, Judith Abitbol e Paola Valentini, rispettivamente autrice e protagonista di Vivere, Paolo Civati, autore e regista di Castro, Mattia Epifani, autore di Il Successore, Georgi Lazarevski, regista e autore di Zona Franca e il co-regista di Il Solengo Matteo Zoppis.Giovedì 29 giugno h 18.00, in occasione dell’inaugurazione della- la cui curatela è affidata a Sara Maragotto (Studio Fludd) - il pubblico potrà confrontarsi e dialogare con gli artisti presenti: Sandro Bozzolo, Francesca Cogni, Katia Kovacic, Enrico Negro, Elisa Talentino.Borderscapes – Percorsi creativi sui valichi di frontiera presenta al pubblico un corpus organico di opere ispirate al tema della frontiera locale e globale e realizzate da otto artisti italiani e francesi appartenenti a diverse discipline artistiche. Le opere sono il frutto di un percorso creativo inaugurato nel giugno dello scorso anno e che ha visto impegnati i due gruppi di lavoro prima in un ciclo di sei residenze artistiche sui valichi di frontiera tra l’Italia e la Francia e, poi, in un percorso produttivo che, prendendo le mosse dalla realtà viva dei luoghi attraversati e delle loro comunità, ha portato alla realizzazione di film documentari, cortometraggi, progetti fotografici, reportage audio, musica e illustrazioni. Tutte opere che raccontano paesaggi e personaggi di confine, s’immergono nelle loro storie, le trascrivono e le interpretano con l’obiettivo di costruire un nuovo immaginario della frontiera., responsabile del progetto e co-direttore artistico - con Mattia Plazio - di Spaesamenti/Dépaysements, afferma: “".