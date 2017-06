Dal 19 al 23 ottobre la terza edizione di MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo

09/06/2017, 19:09

, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo è un brand e un progetto di ANICA e APT. Giunto alla sua terza edizione, che si terrà a Roma dal 19 al 23 Ottobre 2017, è un progetto in crescita che vede sempre più il coinvolgimento di nuovi partner istituzionali e sponsor privati, e sarà presentato ufficialmente nella prima settimana di luglio in una conferenza stampa.Il Presidente di ANICAprecisa che "".Prosegue Il Presidente di APT,: "".In relazione a quanto emerso nelle ultime ore su alcuni mezzi di informazione riguardo il MIA, si precisa che il Mercato da quest’anno è organizzato e attuato tramite un raggruppamento temporaneo di impresa tra ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e APT (Associazione Produttori Televisivi). La Fondazione Cinema per Roma non è dunque coinvolta nella produzione e organizzazione del MIA 2017.