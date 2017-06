A Seravezza Daniele Gaglianone e Jurgen Weber raccontano la Resistenza

Una scena di "Roma Città Aperta"



09/06/2017, 16:37

Versilia, terra storicamente impegnata e martoriata dalla seconda guerra mondiale, è sempre in prima linea per celebrare la Memoria attraverso le Arti e la Cultura. Così, al Cinema Scuderie di Seravezza (LU) arriva una rassegna cinematografica con 3 eventi esclusivi legati ai fatti della Seconda Guerra Mondiale e alla Liberazione rispettivamente il 15, il 23 e il 29 giugno.L’occasione è la commemorazione del partigiano Amos Paoli, Medaglia d’Oro al Valore Militare per l’impegno sul confine della Linea Gotica delle Alpi Apuane.La rassegna, in collaborazione con il Comune di Seravezza, l’ANPI e il Comitato Amos Paoli, sarà inaugurata Giovedì 15 Giugno alle ore 21:15 da, pluripremiato regista e documentarista (David di Donatello nel 2008 per il documentario "") che presenterà il film drammatico “”, dedicato al tema della memoria, presentato al Torino Film Festival e alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes nel 2001; in collaborazione con la Cineteca di Bologna e il Cinema Ritrovato Venerdì 23 Giugno alle 21:15 sarà presentato, nella sua versione digitale restaurata, "", capolavoro del 1945 di Roberto Rossellini, manifesto del movimento realista nominato agli Oscar per la sceneggiatura originale nel 1947. Il film sarà introdotto da alcuni estratti di un’intervista a Solidea Paoli, sorella di Amos.La rassegna al Cinema Scuderie si chiuderà con una Prima Nazionale Giovedì 29 Giugno alle 21:15, la proiezione del lungometraggio ”a” dello scrittore e regista tedesco Jurgen Weber, il quale presenzierà alla proiezione.