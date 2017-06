"ARRIVA TONY": Tony Rigatoni, col suo brano pop-dance cartoon per bambini che ha ammaliato pure Gianluca Vialli

Tony Rigatoni



09/06/2017, 14:30

Da oggi, venerdì 9 giugno 2017, è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “”, il nuovo brano pop-dance cartoon per bambini che ruota intorno al personaggio di “Tony Rigatoni”, character 3D portabandiera della simpatia italiana nel mondo. “ARRIVA TONY” vede la partecipazione del campione di calcio Gianluca Vialli che presta la sua voce in una strofa ed è co-autore del brano, insieme a Cristian Di Buccio, Cristian Piccinelli e Ricky Romanini, oltre ad apparire nel video ( online su YouTube ), con un cameo stile “Snapchat”." – racconta Cristian Di Buccio - "” è il primo capitolo di un progetto che ruota intorno al personaggio di Tony Rigatoni che calamita su di sé tutti gli stereotipi dell’italiano visto con gli occhi dello straniero e, con la sua canotta ed i suoi “baffettony”, piace ai bambini ma fa sorridere anche i grandi. Mentre la “Tony Dance” inizia a farsi notare in Italia, uscirà a breve anche una versione in inglese del brano.L’ideatore del personaggio del video, nonché creatore del videoclip, è Filippo Bello, designer noto anche per aver collaborato alla realizzazione del cartoon di Metro Brescia. Il 29 ottobre 2016 vince la nomination a Miglior Digital Freelance of the Year al DDD (Digital Design Days), premio riconosciuto da una giuria nazionale e internazionale. Dall'anno 2017, Filippo Bello entra a far parte della Giuria del Digital Design Award che include guru, leaders e professionisti nazionali ed internazionali, che premieranno l'eccellenza creativa italiana nel design per il mondo digitale.La co-produzione musicale e gli arrangiamenti sono stati eseguiti da Cristian Piccinelli, già produttore di numerosi successi come “Wanna Be Like a Man” di Simone Jay, “Mon petit garçon” di Yu Yu, “Shining Star” di Get-Far (Mario Fargetta) e remix per artisti del calibro di Vasco Rossi “Rewind”, 883 “La regola dell’amico”, Valeria Rossi “Tre parole”, Tiziano Ferro “Stop! Dimentica” / “E Raffaella è mia”.La pubblicazione di “” è stata affidata a MT-Kids! dell’etichetta madre Motivo, capitanata da Ricky Romanini, che ha all’attivo svariati successi, sia in ambito nazionale che internazionale come “Mundian to bach ke” e “Jogi” di Panjabi Mc (disco d’oro in Italia ed emblema del fenomeno Bollywood di quell’anno); "L'ego" #2 iTunes Italia e con "Danziamo" #1 iTunes di Io, Carlo; "The Weekend” di Michael Gray; "Just the Way You Are" di Milky (#8 di vendite in UK, #3 nella classifica nazionale di airplay e #1 nella Dance Airplay di Billboard in America); "Love Don't Let Me Go" di David Guetta; "Pump it Up" di Danzel e molti altri.