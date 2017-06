OFF Cinema torna all'OFF Bar con “Senza Lucio"

09/06/2017, 14:23

, torna all'OFF Bar lunedì 12 giugno 2017, alle ore 21.30, proseguendo il suo viaggio nel documentario musicale con una puntata dedicata al cantautore Lucio Dalla con il film di Mario Sesti “”.L'1 Marzo 2012 la morte di Lucio Dalla, personalità tra le più poliedriche che la scena artistica italiana abbia conosciuto, ha scatenato un'ondata di molteplici, affettuose reazioni, radicate com'erano nell'immaginario del Paese le sue canzoni. Attraverso emozioni, racconti e immagini di amici e collaboratori anche celebri, come Renzo Arbore e Toni Servillo, insieme al contribuito del compagno di vita Marco Alemanno, riscopriamo la vita e l'arte del grande musicista italiano. Evitando la strada convenzionale del documentario biografico,lavora appunto sulle ragioni dell'assenza che un autore così creativo, curioso e istintivamente empatico ha lasciato nei singoli. A garanzia del pericolo santo-buonista è il coinvolgimento, in voce over e in veste di autore di molte fotografie inedite, del compagno d'arte e di vita Marco Alemanno. Cifra che assicura a Senza Lucio una linea precisa: la volontà di non fare sensazionalismo ma di condividere con la collettività un lutto per elaborarlo. Preservare quindi uno spirito, una comunicazione altra, impalpabile ma presente, con chi non è più.