LO SCHERMO È DONNA - Dal 12 al 17 giugno a Fiano Romano

09/06/2017, 14:21

Riparte la Rassegna che premia il talento femminile nel cinema “” dal 12 al 17 giugno 2017 (a partire dalle ore 21:00), a Fiano Romano a due passi da Roma, nella suggestiva cornice del Castello Ducale.La Manifestazione, giunta alla sua XX edizione, è promossa e organizzata dall’associazione culturale “Città per l’Uomo” con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del comune di Fiano Romano.Sei giorni di proiezioni, incontri con i protagonisti del cinema italiano e approfondimenti sui film, selezionati tra le recenti uscite cinematografiche.Il tema di quest’anno è il rapporto tra donne e lavoro: i film scelti analizzano l’argomento sotto diversi punti di vista, e pur raccontando storie diverse hanno la stessa volontà di far emergere e far riflettere sulle disparità che troppo spesso accompagnano le donne nel loro quotidiano lavorativo.Ad aprire quest’anno la rassegna, lunedì 12 giugno, saranno Ugo Gregoretti, Guglielmo Epifani, Roberto De Francesco e Gordana De Santis che presenteranno il film "" per commemorare il centenario della nascita del suo regista, Giuseppe De Santis.Martedì 13 giugno saliranno sul palco l’attrice Lidia Vitale e la giovanissima attrice Blu Yoshimi, che riceverà il “” per la sua interpretazione nel film "" di Roan Johnson, che verrà proiettato subito dopo la premiazione.Mercoledì 14 giugno sarà proiettato "": il regista Marco Spagnoli presenterà il suo documentario accompagnato dalla giovane attrice del centro sperimentale Martina Querini, dalla produttrice Maura Cosenza e dalla montatrice Patrizia Penzo.Giovedì 15 giugno sarà proiettato il film "", introdotto dall’attrice Ottavia Piccolo alla presenza dell’Onorevole Francesco Laforgia. Durante la serata l’attrice riceverà il “Premio Giuseppe De Santis alla carriera”.Venerdì 16 giugno è la serata del film "", presentato al pubblico dal regista e interprete Vincenzo Alfieri e dai protagonisti Lino Guanciale e Antonella Attili.Sabato 17 giugno per la serata conclusiva della rassegna arrivano sul palco di Fiano Romano, oltre all’onorevole Silvia Costa, l’attrice Isabella Ragonese insieme con Francesco Acquaroli e Eva Grieco per introdurre il film che li vede protagonisti, per la regia di Daniele Vicari. Con l’occasione verrà consegnato il “” a Isabella Ragonese.