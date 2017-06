CIAK D'ORO 2017 - Tutti i premi

09/06/2017, 09:36

Assegnati a Roma i: il film più amato dai lettori della rivista è "" di Paolo Virzì, il film più premiato è stato "" di Edoardo De Angelis, il miglior regista Gianni Amelio per "".Tutti i Ciak d’oro 2017:CIAK D’ORO MIGLIOR FILMLa pazza gioia di Paolo VirzìCIAK D’ORO MIGLIOR REGIAGianni Amelio - La tenerezzaCIAK D’ORO MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTAMicaela Ramazzotti - La Pazza GioiaCIAK D’ORO MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTARenato Carpentieri - La tenerezzaCIAK D’ORO MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTALuca Marinelli - Slam – Tutto per una ragazza e Lasciati andareCIAK D’ORO MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTAJasmine Trinca - Slam – Tutto per una ragazzaCIAK ALICE/GIOVANIFiore di Claudio GiovannesiCIAK D’ORO MIGLIORE SCENEGGIATURANicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis - IndivisibiliCIAK D’ORO COLPO DI FULMINEAngela e Marianna Fontana - IndivisibiliCIAK D’ORO RIVELAZIONE DELL’ANNODaphne Scoccia - FioreCIAK D’ORO MIGLIOR PRODUTTOREClaudio Bonivento - Il permesso – 48 ore fuoriCIAK D’ORO MIGLIORE OPERA PRIMALa ragazza del mondo - Marco DanieliCIAK D’ORO COPPIA DELL’ANNOMichele Riondino, Sara Serraiocco - La ragazza del mondoCIAK D’ORO MIGLIOR MANIFESTOIndivisibili - Giorgio Aureli per Studio 360CIAK D’ORO BELLO&INVISIBILEFiore di Claudio GiovannesiCIAK D’ORO MIGLIOR SONORO IN PRESA DIRETTAValentino Gianni (AITS), Fabio Conca (AITS) - IndivisibiliCIAK D’ORO MIGLIORE SCENOGRAFIACarmine Guarino - IndivisibiliCIAK D’ORO MIGLIORE COLONNA SONORAEnzo Avitabile - IndivisibiliCIAK D’ORO MIGLIORI COSTUMIMassimo Cantini Parrini - IndivisibiliCIAK D’ORO MIGLIORE CANZONE ORIGINALENegramaro - Lo sai da qui nel film Non è un paese per giovaniCIAK D’ORO MIGLIOR MONTAGGIOCecilia Zanuso - La Pazza GioiaCIAK D’ORO MIGLIOR FOTOGRAFIAFerran Paredes Rubio - IndivisibiliPREMI SPECIALICIAK D’ORO SPECIALE SERIAL MOVIESilvio Orlando - The Young PopeSUPERCIAK D’OROFicarra e Picone