SUL SET CON FELLINI - La mostra dal 15 giugno al 17 settembre

Foto di Tiziana Callari durante le riprese di "Intervista"



10/06/2017, 09:28

Quello trae Cinecittà fu un legame durato tutta la vita. In occasione degli 80 anni degli studi cinematografici e dei 30 anni dall’uscita del film Intervista, quel legame viene oggi raccontato con la mostra "" di Tiziana Callari, la fotografa romana che ha seguito per nove mesi le riprese del film catturando frammenti inediti della vita del Maestro sul set. Cinecittà e il mitico Teatro 5, così amati dal regista, diventano luogo delle riprese e protagonisti del film in un immaginifico racconto tra finzione e realtà, dove la storia del cineasta si sovrappone a quella di Cinecittà.La mostra presenta venti fotografie in bianco e nero e un video inedito che svelano al pubblico la visione del cinema del regista riminese, il suo lavoro e la sua vita dietro la macchina da presa. Il procedere silenzioso sul set, seguendo passo dopo passo i movimenti del Maestro ha consentito a Tiziana Callari di restituirci, attraverso uno sguardo intimo e personale, un Fellini inedito, lontano dall’ufficialità delle foto di scena. Trovano spazio in mostra oggetti e lettere che ricordano il Maestro insieme ad appunti e disegni elaborati dalla fotografa durante le riprese del film.Un incontro, quello della fotografa con il regista, frutto della determinazione diche fin da ragazzina coltiva la passione per la fotografia e rimane affascinata dai film di Fellini: dopo essersi improvvisata sarta e assistente operatrice negli studi di Cinecittà, arriva sul set di "