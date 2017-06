CIAK d'ORO 2017 - A "Fiore" il Ciak Alice Giovani

08/06/2017, 17:00

Sarà assegnato questa sera a Roma, all’interno della serata di premiazione dei, ilche nasce dalla collaborazione tra Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma e la Rivista di cinema diretta da Piera Detassis.Questa categoria di premio, nata 6 anni fa per intercettare i gusti del pubblico giovane, è dedicata al miglior film italiano rivolto al mondo dei ragazzi e degli adolescenti. Il2017 è stato assegnato al film "" di Claudio Giovannesi, prodotto da Pupkin Production e Ibc Movie con Rai Cinema e distribuito da BIM Distribuzione.A scegliere il vincitore sono stati i lettori del cine-magazine che hanno votato sulla pagina Facebook di Ciak, insieme con gli studenti delle scuole secondarie di tutto il territorio nazionale.In gara per il Ciak Alice Giovani c’erano 12 titoli, usciti in sala fra il 1 maggio 2016 e il 30 aprile 2017, selezionati dalla redazione di Ciak assieme alla direzione di Alice nella Città riservando una particolare attenzione alle opere prime poco note al grande pubblico e a quei film con tematiche importanti legate al mondo giovanile.“, commenta così il premio il regista. “.”.” Con queste parole, direttori artistici di, commentano il premio.Classe zeta di Guido ChiesaI cormorani di Fabio BobbioL’estate addosso di Gabriele MuccinoFiore di Claudio GiovannesiLa guerra dei cafoni di Davide Barletti e Lorenzo ConteIndivisibili di Edoardo de AngelisNon è un paese per giovani di Giovanni VeronesiLa pelle dell’orso di Marco SegatoPer un figlio di Suranga Deshapriya KatugampalaPiuma di Roan JohnsonLa ragazza del mondo di Marco DanieliSLAM - Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli