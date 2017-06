LOVERS32 - ERA IERI, storia di ragazze e ragazzi

20/06/2017, 09:28

Carlo Griseri



Un gruppo di amici in un'estate pugliese, giochi sulla sabbia, rivalità, scherzi. Hanno tredici anni, una mascolinità nascente, la voglia di primeggiare e una (bella) ragazza come miraggio di conquista e argomento di discussione. Giò e Matteo sono i leader del gruppo, si contendono una pistola che è per loro il segno del comando. L'attenzione di Paola sarà il premio per il migliore.Una storia semplice, banale come possono sembrare le giornate estive quando si è ragazzi: tutte uguali, tutte diverse. Il giorno in cui però Giò, per vincere la sfida, dovrà ammettere pubblicamente di non essere quello che gli altri pensano, resterà indelebile e determinante nelle loro vite. Ci vuole coraggio, che da sempre non è una prerogativa solo maschile. Anzi.gira un breve film, "", da un'immagine e da una canzone tornatale alla memoria (""...): uno "ieri" che torna nella memoria, uno "ieri" non qualunque. Qualche traccia autobiografica, la voglia di raccontare se stessi parlando a tutti, di quel giorno in cui abbiamo capito chi siamo e non abbiamo avuto più paura di farlo sapere al mondo...