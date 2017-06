Dieci nuovi progetti finanziati dal Fondo per l’Audiovisivo della Regione Emilia-Romagna

10/06/2017, 08:17

Dal 2018, in Emilia-Romagna, dieci nuovi progetti di lungometraggio, documentario e serie tv potranno iniziare a essere prodotti, anche grazie al sostegno del Fondo per l’Audiovisivo regionale. Tanti sono infatti i soggetti finanziati dal Bando 2017 per lo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive, selezionati tra 26 progetti innovativi e di respiro internazionale.Beneficiarie della chiamata le imprese regionali operative nella produzione audiovisiva, cinematografica o televisiva, per cui la giunta regionale ha deliberato un contributo complessivo di 70mila euro.Bologna, con i suoi 7 soggetti finanziati, è al primo posto per numero di domande, seguita a distanza da Modena, Parma e Ravenna con 1.Le idee da sviluppare sono principalmente lungometraggi di fiction (5 progetti), documentari (3 progetti) e serie tv (2 progetti) e potranno entrare in produzione dal 1 gennaio 2018.Per maggiori info, cliccare qui