Dal 12 al 20 giugno Cinema Ambulante: storie di integrazione

10/06/2017, 11:08

” è una rassegna di opere cinematografiche realizzate da registi in rappresentanza di quei Paesi e culture ormai stabilite da tempo in Calabria.La rassegna nata da un'idea dall'associazione culturale Guarimba è parte del progetto promosso dal Mibact: MigrArti II edizione 2017 e costituisce l'unica proposta calabrese ad essersi aggiudicata il bando del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.La seconda edizione si svolgerà dal 12 al 20 giugno prevalentemente nella città dei bruzi e gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cosenza, della Regione Calabria, di MigrArti e di una schiera folta di partner quali: Centro Arti Musica Spettacolo dell'Università della Calabria, Museo del fumetto di Cosenza, Verdebinario, Cinepresi, Otravez, Svevo Srl e fra i media partner Radio Ciroma, CosenzApp, Infonight, Visit Cosenza e Ponteradio.Un calendario fitto di incontri, presentazioni e proiezioni che ha come obiettivo quello di creare un ponte di discussione e contaminazione fra la Calabria e tutte le culture migranti che oggi stabilmente la popolano.Non solo cinema, ma talk importanti in cui si confronteranno esperienze umanitarie, realtà sociali che operano nel territorio calabrese.Dal Museo del fumetto situato nel centro storico di Cosenza, all'Università della Calabria, passando per Otra Vez, il Castello Svevo e alcuni istituti scolastici della città dei bruzi.Tanti saranno i luoghi attraversati da Cinema Ambulante, scenari cittadini ma anche spazi importanti di accoglienza e inclusione sociale quali il Centro di Accoglienza della città di Amantea, dove Guarimba dal 23 giugno 2016 ha inaugurato la prima biblioteca per rifugiati in Calabria, con più di 100 testi presenti, a disposizione di tutti i ragazzi del centro e infine la città di Badolato, modello cittadino virtuoso in termini di integrazione territoriale nella regione Calabria.Ma non finisce qui.darà infatti vita in questa edizione 2017 al primo DRIVE IN in Calabria. La suggestiva Piazza XV marzo di Cosenza, accoglierà infatti il grande cinema all'aperto nelle giornate del 16-17-18 giugno.