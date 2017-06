I cortometraggi in concorso alla seconda edizione dell'Aqua Film Festival

11/06/2017, 11:52

Questi i cortometraggi in concorso alla seconda edizione dell', in programma dal 23 al 25 giugno 2017 sull'Isola d'ElbaBLUE di Francesco Torricella (Italia, 2016, 3’46’’, advertising)"Blue”, il nuovo fashion film di Etro, realizzato dalla Casa di Produzione interna di NT Next, rappresenta un viaggio tra cielo e mare per raccontare la collezione Primavera/Estate 2017, presentata da durante l’ultima Fashion Week.ABRÁZAME di Elyre Ross (Spagna, 2015, 3, fiction)Claudia ama trascorrere il tempo con suo nonno Nacho. In una notte piovosa, si sente particolarmente malinconica e pensierosa... sogno o realtà?COLOR OF WATER Sabin Maharjan (Nepal, 2016, 3'10'', fiction)La storia di un bambino e della sua innocente visione del mondo a attraverso lo sviluppo dellascienza e della tecnologia.PRONTUARIO DI SOPRAVVIVENZA - (TRAMONTO FILOSOFICO) di Manlio Macchiavello ( Brasile, 2017, 3', fiction)Videoarte che associa le immagini in time-lapse della baia di Sao Marcos e le considerazioni filosofico-esistenziali di un personaggio in voce off.INNOVA DI David Bienes (Spagna, 2017, 3'30'', fiction)Un dramma post-apocalittico che immerge lo spettatore nelle peggiori conseguenze delle nostre azioni.TEDDY BEAR di Hermes Mangialardo (Italia, 2017, 1'37'', animazione)Il mare è forse la fine del viaggio di un orsacchiotto di pezza, tra guerre, paure, ma anche speranze di una nuova rinascita.CANALE CAVOUR 150: UN SOGNO D'ITALIA di Matteo Bellizzi (Italia, 2016, 3’, documentario)Il Canale Cavour è un sogno acquatico divenuto realtà, da 150 anni è il vero asse portante di tutto il sistema agricolo della risaia. Un volo lungo i suoi 83km, da Chivasso a Galliate, per restituire tutta la portata di un'opera idraulica protagonista della Storia italiana.BACKLIGHT di Giovanna Senatore, Norman Russo (Italia, 2012, 1'40'', fiction)Un ragazzo annoiato si diverte a lanciare rami, trochi e sassi nel Lago Maggiore, non curante del disagio che crea al lago stesso. Ma il Lago decide di ripagare il ragazzo con la stessa moneta.SINERGIELBANE di Elisa Chiodelli (Italia, 2016, 2'38'', documentario)Immagini di un’Isola d’Elba lontana dagli stereotipi da cartolina, rette dai versi di una poesia di un’autrice isolana, affiancano squarci naturalistici con costruzioni artificiali dell’uomo, ad indicare come tutte le popolazioni passate su quest’Isola abbiano trovato nel mare un generatore di vita e una forza creatrice.CHIRIPAJAS di Olga Poliektova, Jaume Quiles (Russia, 2017, 1'54’’, animazione)Un film ecologico sulla grande avventura di una piccola tartaruga alla ricerca della sua famiglia.RINATURAZIONE DEI CORSI D'ACQUA IN SVIZZERA (Svizzera, 2015, 11’16’’, documentario)Le rinaturazioni di corsi e specchi d'acqua creano spazi di vita e di ristoro, favoriscono la biodiversità e, in base agli studi più recenti, contribuiscono a una protezione durevole contro le piene.SWIMMING IN THE DESERT di Alvaro Ron (USA, 2017, 18’, fiction)Nella cittadina colpita da siccità di Agua Dolce, nel deserto californiano, una ragazza di 10 anni sfida suo nonno, un irascibile pompiere in pensione, a seguirla nel suo folle piano di riportare l’acqua nel fiume in secca.LYPSO di Vincenzo Capaldo (Italia, 2017, 19’, fiction)Lypso è un ex dj quarantenne solitario che vive di piccoli espedienti, intrappolato nella routine di una piccola isola. L’incontro fortuito con una ragazza lo porterà però a un inesorabile cambiamento.LA NOTTE LAVA LA MENTE di Duccio Ricciardelli (Italia, 2017, 4’30’’, documentario)Un documentario non narrativo ispirato alla serie del fotografo Mario Giacomelli, che ha ambientato la sua ricerca fotografica d'arte nella zona di Senigallia (Ancona), dove ha vissuto per tutta la vita ispirando i suoi lavori alla poesia del poeta ermetico fiorentino Mario Luzi.RÈSCE LA LUNE di Giulia Di Battista, Gloria Kurnik, fiction/documentario (Italia, 2016, 8’07’’)L’amore è una rete che intrappola la mente, ma non è l’unico a crearne. Vittoria ha imparato a creare reti da pesca quando era piccola e ora, dalla prospettiva di un’età avanzata, ci racconta che noi tutti nuotiamo in un mare pieno di norme sociali, di relazioni dannose, dei nostri stessi preconcetti.MERMAIDS di Nicolas Bellaiche (Francia, 2017, 22'25’’, fiction)Jonas tenta di scrivere un romanzo. Jonas trova le donne molto carine, ma Jonas è molto timido. Jonas è un po 'perso...SEADUCTION di Serena Porta, Domenico De Ceglia (Italia, 2016, 10'10'', fiction)Seducenti creature emergono dalle profondità del mare: sono Aglae e Thelgo, ancelle di Amphitrite, antica divinità greca il cui regno marino è stato violato e sfruttato da uomini senza scrupoli e avidi di danaro. Le due sirene seducono un marinaio, capro espiatorio scelto nel tentativo di placare l'ira della dea e ristabilire un equilibrio naturale che l'uomo peccando di 'hybris' e tracotanza, ha infranto.THE LAST RUSSIAN STEAMSHIP “DOSTOEVSKY” di Ivan Magdesyan (Russia, 2015, 22'44''), documentarioLa storia di Dostoevsky, l’ultimo battello a vapore russo, raccontata partendo dal 1956 per arrivare fino ai giorni nostri e alla sua distruzione.HUBO UN LUGAR (THERE WAS A PLACE) di Irene Garcés (Spagna, 2016, 14'05'', fiction)Carlos ha vissuto per anni lontano dal luogo dove è cresciuto a causa di un’avversione nei confronti del padre. Ma dopo la sua morte, Carlos decide di farne ritorno per affrontarne la scomparsa e ricongiungersi con una parte del suo passato che sembra ormai perduto.THE BOX di Merve Cirisoglu Cotur (Regno Unito, 2016, 6'48'', animazione)Il bene più prezioso di un piccolo bambino siriano è una scatola che usa come un giocattolo, casa e infine barca, nella speranza di raggiungere un posto migliore.ABISMO di Pablo Diconca (Canada, 2016, 8'12'', sperimentale)Un uomo e una donna alla deriva su una zattera, si affidano al loro istinto per trovare l’unica possibile fuga…LA BRUMA INCIERTA (UNCERTAIN FOG) di Bernabé Demozzi (Argentina, 2016, 14'10'', fiction)Alicia, nonostante la scomparsa della figlia, tenta di comunicare e di interagire con lei.NUOVA ZITA di Antonio Di Biase (Italia, 2016, 10'55'', documentario)«Nuova Zita» racconta una giornata di pesca a strascico (dall’uscita in mare a mezzanotte, fino al rientro, intorno alle 16:00 dello stesso giorno), dall’interno del peschereccio stesso.COMO EL AGUA di Roberto Cano (Spagna, 2017 - 7'07'', fiction)In occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno Eva, invita i suoi migliori amici su una barca per annunciare loro che ha sconfitto la sua più grande paura.BRAQUAGE SÉRÉNADE di Guillaume De Ginestel (Francia, 2016 - 22'56'', fiction)Un rapinatore si innamora follemente della cassiera di una delle banche che ha rapinato. Superando la timidezza e la sua personalità troppo romantica, decide di rapirla per dichiararle i suoi sentimenti.A WAY BACK di Alan Kin (Australia, 2016- 15'02'', fiction)Leo Amsel è un uomo perseguitato da una decisione presa nel periodo in cui fu un giovane soldato in Francia, durante la seconda guerra mondiale. Molti anni dopo gli è offerta l'opportunità per espiarla.ES HORA DE VOLVER A CASA di David Felipe Orbes (Colombia, 2016 - 5'12’’, fiction)Il dramma della guerra in Colombia sta per finire e tutte le persone che ne sono state colpite ritornano in possesso di ciò che era loro, compresa la più bella di tutte, la loro vecchia casa.MOBY DICK di Nicola Sorcinelli (Italia, 2017, 13', fiction) con Kasia Smutniak e vincitore del best short film ai Nastri d’Argento 2017Due viaggi paralleli, quello di Bianca e quello di una giovane donna clandestina, arrivano a sovrapporsi letteralmente, alla ricerca di una salvezza impossibile, a dispetto di un naufragio quasi certo.POLIS NEA di Pierluigi Ferrandini (Italia, 2017, 16', fiction) 2037Polignano a Mare, perla del Sud Italia. La maggior parte della popolazione adesso è straniera. La vita di una famiglia britannica proprietaria di una delle case più belle del centro storico, è scossa dall’arrivo di un anziano pugliese malato di Alzheimer seguito dal nipotino. Il piccolo ben presto scoprirà che quella meravigliosa casa un tempo apparteneva proprio a suo nonno.COLAPESCE di Vladimir Di Prima (Italia, 2017, 14'47'', fiction)Il mare è l’elemento che servirà al personaggio Cola per capire quanto sia importante nella vita di un ragazzo la possibilità di scegliere il proprio mondo, abbattendo così le barriere di distinzione sociale.24H di Marie-Lou Béland (Canada, 2017 - 10'16'', fiction)Domani, Samuel partirà per un lungo viaggio. Ma suo fratello Nicolas vuole impedire la partenza e lo "rapisce" durante la notte per recuperare il tempo perduto. Che cosa farà senza senza di lui?CURSE OF THE FLESH di Yannick Lecoeur, Leslie Lavielle (Francia, 2016, 16'54'', animazione)Uomini invisibili a bordo di una nave pirata approdano su un’isola esotica, dove sperano di trovare una pietra che li liberi dall’invisibilità. Ma non sanno che l’isola è abitata da una tribù di donne guerriere che venera la misteriosa pietra.