Oltre 2500 iscritti provenienti da 95 paesi al 15° Molisecinema

08/06/2017, 11:44

Si sono chiuse le iscrizioni per la XV edizione delche si svolgerà a Casacalenda, in provincia di Campobasso, dall’8 al 13 agosto 2017.I film iscritti al Festival sono oltre 2500 tra cortometraggi, lungometraggi e documentari provenienti da 95 paesi di tutti i continenti. Questi numeri, record assoluto per la manifestazione, confermano il successo che Molisecinema sta riscuotendo a livello nazionale e internazionale.Il Festival ha una particolare “vocazione” per i cortometraggi e rappresenta un'eccellenza nel panorama italiano del cinema breve, con una selezione che negli anni precedenti è stata di alto livello qualitativo e ha presentato tante anteprime internazionali e italiane. Molto partecipate e di qualità anche le sezioni dedicate ai documentari e alle opere prime e seconde.I film che faranno parte delle competizioni di questa XV edizione verranno annunciati nella seconda metà di luglio.La XV edizione di Molisecinema prevede 4 sezioni competitive.Paesi in corto. Concorso internazionale per cortometraggi della durata massima di 20 minuti.Percorsi. Concorso nazionale cortometraggi. Il concorso è dedicato ai cortometraggi italiani di particolare contenuto innovativo e che abbiano una durata massima di 20 minuti.Frontiere - Premio Giuseppe Folchi. Concorso italiano documentari. Il concorso è dedicato ai documentari italiani, con una particolare attenzione al tema della valenza simbolica e materiale del concetto di confine e al rapporto tra i popoli e le culture.Paesi in lungo. Concorso di lungometraggi per opere prime e seconde. Il concorso è una finestra sul cinema giovane italiano e internazionale.I concorsi prevedono premi assegnati da giurie di esperti e un premio da parte del pubblico.Il festival presenterà inoltre come sempre un fitto programma di proiezioni ed eventi speciali: incontri con i protagonisti del mondo del cinema, retrospettive, mostre, concerti, workshop e video arte.Si svolgerà poi, tra il 14 agosto e il 1 settembre, la sezione itinerante del festival “MoliseCinema Tour” in vari comuni molisani.