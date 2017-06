View 2017 si avvicina: i primi ospiti confermati

07/06/2017, 17:08

, il rinomato appuntamento italiano dedicato alla computer grafica, ai media digitali e al variegato mondo dei games, ha aperto ufficialmente le iscrizioni per la sua diciottesima edizione, che avrà luogo dal 23 al 27 ottobre 2017 come sempre in Piemonte, a Torino. Il programma della CONFERENCE, unico nel suo genere, riunisce un vasto parterre di protagonisti nel campo dell'animazione, effetti speciali visivi, realtà virtuale, digital design e videogiochi. Tra questi sono già confermati in veste di relatori il leggendario game designer, sviluppatore di "World of Warcraft" e oggi fondatore e CEO di Bonfire Studios; e il Chief Creative Director di Baobab Studios, celebre per il suo pluripremiato lavoro nel cinema di animazione, incluse la regia e la sceneggiatura, con Tom McGrath, del franchise targato DreamWorks "Madagascar", nonché regista di "Antz", primo film dello studio fondato da Spielberg, Katzenberg & Geffen.VIEW CONFERENCE ha anche annunciato l'apertura delle iscrizioni ai VIEW AWARDS, i suoi quattro contest ad alto tasso di competitività. Rappresentando l'eccellenza dell'animazione e dei videogames, questo concorso riceve ogni anno centinaia di domande di adesione, in lizza nelle quattro categorie riservate a cortometraggi animati o videogiochi.VIEW CONFERENCE si svolge nell'arco di cinque intense giornate, che comprendono conversazioni, workshop, tavole rotonde, sessioni interattive, premiazioni e molto altro, in un'atmosfera intima e partecipe come poche altre. Viene proposta a una platea stimata di oltre 6000 professionisti e studenti.Qui di seguito la lista, ancora provvisoria, dei protagonisti confermati a VIEW CONFERENCE 2017. Tale elenco verrà aggiornato e integrato in contemporanea con la definizione del programma completo.Elenco professionisti e relatori già confermati a View Conference 20171. Rob Pardo – Chief Executive Officer e co-fondatore di Bonfire Studios. Nella sua rinomata carriera di videogame designer spicca World of Warcraft – VIEW Keynote Speaker2. Eric Darnell – Chief Creative Officer e co-fondatore di Baobab Studios. La sua prestigiosa carriera include regia, scrittura e produzione dell'intera serie cinematografica Madagascar targata DreamWorks, cui si aggiungono i nuovi progetti in VR Invasion, Asteroids e Rainbow Crow. – VIEW Keynote Speaker3. Phil Chen – co-fondatore di HTC VIVE, Technology explorer and Investor, Managing Partner ‘Presence Capital’ VR/AR Venture Fund, partner di Horizons Ventures, investitore in VR/AR/AI.4. Paul Debevec – Google VR, vincitore di un Oscar tecnologico.5. Kevin Lin – Chief Operative Officer di Twitch.TV.6. Christopher Townsend - Overall VFX Supervisor di Guardiani della Galassia, Vol. 2.7. Vicki Dobbs Beck – Executive in charge di ILM x LAB.8. Mark Osborne – Vincitore di un Annie Award, acclamato regista de Il Piccolo Principe e Kung Fu Panda (DreamWorks Animation).9. Kris Pearn – Regista di The Willoughbys per Bron Animation e co-regista di Piovono polpette 2 (Sony Pictures Animation).10. Shannon Tindle – Regista/Sceneggiatore per Sony Pictures Animation, Disney, Laika, Google Spotlight Story (il corto On-Ice).11. Cinzia Angelini – Animatrice di lungo corso per Dreamworks e Illumination, story artist e regista, a View parlerà, tra l'altro, del suo progetto più personale, attualmente in lavorazione: Mila è un corto in animazione CG realizzato grazie a un vero e proprio studio virtuale di 250 artisti interconnessi da tutto il mondo.12. Hal Hickel - Animation Director di ILM, con Oscar e Bafta nel suo palmarés, parlerà di Rogue One, il recente spin off/prequel di Star Wars.13. Rob Coleman – Animation Director per Lego Batman Movie (Animal Logic), è stato due volte nominato all'Oscar per il suo lavoro su Star Wars.14. Kim White – Director of Photography, Lightning di Pixar Animation Studio, parlerà a View della sua ultima fatica, Cars 3.15. Noelle Triaureau, Production Designer per I Puffi: viaggio nella foresta segreta (Sony Pictures Animation).16. Mike Ford, VFX Supervisor per I Puffi: viaggio nella foresta segreta (Sony Pictures Animation)17. Carlos Zaragoza - Production Designer per Emoji: accendi le emozioni (Sony Pictures Animation).18. Maureen Fan – Chief Executive Officer di Baobab Studios, realtà oggi ai vertici nello storytelling legato alla VR.19. Larry Cutler – Chief Technology Officer di Baobab Studios.20. Eloi Champagne - Technical Director di NFB (National Film Board of Canada), specializzato in realtà virtuale.21. Claudio Padica – Senior Interaction Designer di Sólfar Studios, nonché AI Researcher alla Reykjavik University.22. Michael Rubin – Fondatore e Chief Photo Officer di Neomodern.23. David Putrino – Direttore della "Rehabilitation Innovation Icahn School of Medicine" di Mount Sinai, Ph.D in Neuroscienze, responsabile di Telemedicine and Virtual Rehabilitation Medicine al Weill-Cornell Medical College, ed è anche 'The Chief Mad Scientist' di Not Impossible Labs.24. Victor Perez - VFX Supervisor sul sequel del film live action di Gabriele Salvatores Il ragazzo invisibile.25. Francesco Filippi (Studio Mistral): da anni attivo nel mondo dell'animazione, autore di cortometraggi e testi divulgativi per giovani filmaker, parlerà del suo ultimo progetto, il mediometraggio Mani Rosse (Red Hands) realizzato con un mix di stop motion e disegni animati.26. Ed Hooks, versatile professionista in campo cinematografico e teatrale, stimato attore, autore e insegnante di recitazione. Proporrà per la prima volta in Italia la sua masterclass "Acting for Animators" (Recitazione per animatori), in esclusiva per il pubblico di VIEW Conference!"Sono entusiasta di poter annunciare con così largo anticipo sulla definizione del nostro programma una lista di relatori di così eccezionale livello – ha dichiarato la direttrice artistica di VIEW, dottoressa Maria Elena Gutierrez – L'edizione di quest'anno di VIEW CONFERENCE conferma la nostra tradizione nel proporre uno sguardo esaustivo sul meglio dell'animazione mondiale e sul settore degli effetti speciali visivi, aggiungendo al contempo nuovi grandi ospiti legati al mondo dei games e della realtà virtuale."La registrazione ai VIEW CONFERENCE AWARDS è aperta ai cortometraggi animati e ai videogames realizzati tra il 1 gennaio 2015 e il 15 settembre 2017. L'iscrizione è disponibile on line al link: http://www.viewconference.it/awards-and-social-contest/Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, vi invitiamo a visitare il sito di VIEW CONFERENCE: http://www.viewconference.it