Al via le riprese pugliesi di “Diversamente Family”

Approda in Puglia il duo comicoper la seconda parte delle riprese della loro opera prima da registi e protagonisti “Diversamente Family”. Dopo tre settimane a Roma, la lavorazione del film prosegue per altre due settimana, da venerdì 9 a sabato 24 giugno, tra Lecce, Santa Maria di Leuca, il porto di Brindisi e Tricase, tra l’altro città originaria di Corrado Nuzzo. Protagonisti insieme al duo comico, l’attore Gabriele Dentoni e l’attrice pugliese Cristel Cacceta.Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, apprezzati a teatro e consacrati al grande pubblico grazie alle numerose partecipazioni in programmi televisivi di successo, tra cui Zelig, Mai Dire Lunedì e Quelli che il calcio, approdano sul grande schermo con questa divertente e originale commedia che racconta la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina.Bastonati dalla vita e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino, saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini. Fino a diventare una singolare, sgangherata ma invidiabile famiglia.Prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited con il supporto logistico di Apulia Film Commission, il film sarà distribuito nelle sale a novembre da Medusa.