ORA NON RICORDO IL NOME - In dvd

07/06/2017, 16:34

Carlo Griseri



Ad oggi sono oltre 81.000 le schede di personaggi del mondo del cinema presenti nel nostro database: la stragrande maggioranza di essi sono di tecnici (il cui lavoro è fondamentale) e caratteristi di cui, troppo spesso, non ci si "ricorda il nome". A loroha dedicato il suo docu-film "" ( ne abbiamo parlato con lui qui ), ora disponibile in un dvd distribuito daarricchito di molti contenuti extra.: Michele e Stefano lavorano in una videoteca di Firenze. Durante una normalissima giornata lavorativa, Michele viene colto da una specie di raptus cinematografico e decide di dedicarsi ai caratteristi italiani, al costo di mettere da parte la sua vita privata, rischiando di perdere in un colpo solo lavoro, moglie e amici.Così, Michele e il suo fidato amico e collega Stefano si trovano impegnati in una sorta di viaggio dantesco, nella ricerca della figura del caratterista. Durante questo iter, che tocca varie zone d'Italia, Coppini e Martinelli incontrano e intervistano diversi artisti: Paola Tiziana Cruciani, Franco Pistoni, Stefano Ambrogi, Isa Gallinelli, Sandro Ghiani, Camillo Milli, Sergio Forconi, Luciano Casaredi, Pietro Fornaciari e il critico e giornalista Marco Giusti. Nel finale a sorpresa viene ricordato, con un omaggio, l'attore Carlo Monni, grande caratterista fiorentino.VIDEO 16/9 1.78:1DURATA 70'AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoSOTTOTITOLI Italiano per non udentiEXTRA Backstage - Videoclip - Trailer - La colonna sonora, Intervista a Silvia Vavolo - Teaser, l'invito dei caratteristi - Pollo, insalatina e una tazzina di caffé, cortometraggio di Daniele Cribari