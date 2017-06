LA CORNICE - Il nuovo film di Francesco Marino

Lucera



11/06/2017, 15:56

Nei primi giorni di luglio la città di Lucera, in provincia di Foggia, ospiterà per una settimana le riprese del film “” (“”) diretto da, progetto filmico che nasce da un’idea originale di Salem Benabdeljelil, peraltro produttore insieme con Nour Ayatallah e la Salem B picture di Casablanca. Protagonisti della vicenda, tra gli altri, saranno gli attori: Maria Grazia Cucinotta, Lorenzo Flaherty, Flavio Bucci e Fati Jamali (Miss mondo arabo 2014).Le riprese in Italia saranno realizzate dalladi Angelo Bassi, produttore esecutivo Raffaello Saragò. La sceneggiatura del film è stata scritta da Franco Ferrini (cosceneggiatore – insieme a Sergio Leone ed altri – di “”), insieme a Francesco Marino e Angelica Artemisia Pedatella.La location italiana non è stata scelta a caso. Infatti, il regista Francesco Marino, nativo di Volturino, ha voluto fermamente che, in Italia, il film fosse girato nella sua terra di origine, desiderio reso possibile grazie alla disponibilità del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di Lucera.