A Roma il primo China-International Co-Production Film Screenings

La locandina di "Shock Wave"



07/06/2017, 14:21

Dal 9 all’11 giugno 2017, Roma ospiterà la prima edizione dei. L’evento è organizzato da ANICA, per il MIBACT e il SAPPRFT (State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television), con il sostegno dell’Ambasciata cinese a Roma.L’obiettivo è dare spazio all'incredibile successo cinematografico delle coproduzioni sino-straniere degli ultimi 3 anni. A ospitare la prima edizione, sarà la Casa del Cinema di Roma; in programmazione figurano cinque titoli in rappresentanza della recente produzione cinematografica della Cina con il resto del mondo." - ha affermato, Presidente di ANICA - "".Questo il programma:Alle ore 20:00 sarà proiettato l’attesissimo "", un classico action movie orchestrato alla perfezione dal regista Herman Yau, noto agli occidentali in special modo per “The Legend Is Born: Ip Man” (2010) e “Ip Man: The Final Fight” (2013). Per l’occasione, il regista sarà presente insieme all’attore Jiang Wu e al produttore Alvin Lam;Alle ore 18 sarà la volta di "" diretto da Jean-Jacques Annaud e Ispirato a Il totem del lupo di Jiang Rong, libro di importante successo e best seller in Cina; alle 20:30 "" del pluripremiato regista Jia Zhangke, in concorso a Cannes nel 2015: intensa riflessione sulle diverse anime della Cina;Alle ore 18:00 la commedia romantica "" di Xu Jinglei; e alle 20:30 "" di Huo Jianqi.segnano, quindi, un’ulteriore apertura nella collaborazione tra la cinematografia italiana e cinese non solo nell’ambito delle co-produzioni, ma anche nella promozione della conoscenza del cinema cinese in Italia e dello scambio di talenti tra i nostri paesi.