WRESTL-HER - Riprese a Napoli per Cristiano Di Felice

07/06/2017, 13:26

Sono appena iniziate, a Napoli, le riprese del docufilm “” di Cristiano Di Felice, storia vera della prima wrestler italiana a debuttare nel WWE – World Wrestling Entertainment. Miss Monica, nome d’arte di- 24 anni - si è trasferita, giovanissima, da Caprara, piccolo paese in Abbruzzo, in Missouri insieme al suo compagno Karim Bartoli, anche lui wrestler professionista che combatte con il nome di Karim Brigante.Partiti dall’Italia, hanno frequentato a Troy, in Missouri, la più importante accademia di Wrestling – la Harley Race Wrestling Academy – che ha permesso loro di costruirsi una carriera internazionale: dalla World League Wrestling sono riusciti ad arrivare allo show di punta della WWE ovvero il “RAW”.Il primo ciak è stato lo scorso 28 maggio a San Giorgio a Cremano in occasione dello Show “I miti del Wrestling”, una delle rare occasioni in Italia per vedere Miss Monica e Karim Brigante in azione. Le riprese in Italia si prolungheranno fino ad ottobre e da gennaio 2018 si trasferiranno a Troy in Missouri, dove Monica vive e svolge la sua professione da wrestler insieme al suo compagno." – racconta– "".Le loro giornate sono fatte di lunghissimi viaggi per raggiungere luoghi sperduti d’America, dove ogni weekend lottano per poi ripartire immediatamente per un’altra città, un altro ring, un altro spettacolo.” è prodotto da IFA Produzioni. È un progetto nato dalla collaborazione tra il reparto di Regia e quello di Produzione dell’IFA SCUOLA DI CINEMA Pescara fondata nel 2009 da Cristiano Di Felice, docente di regia.