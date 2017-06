Note di produzione di "The Habit of Beauty"

“The habit of beauty”, co-prodotto da THE HABIT OF BEAUTY FILM LTD (della società madre PINCH MEDIA di base a Londra) e Orisa Produzioni (Roma) è un intenso film ideato dal regista Mirko Pincelli e dallo sceneggiatore e produttore Enrico Tessarin che, con la loro società inglese negli ultimi anni hanno raccolto apprezzamenti e vinto numerosi premi per la qualità dei loro lavori. Il film è stato coprodotto dalla società Orisa Produzioni di Cristiano Bortone, riconosciuto regista e produttore italiano che ha ricevuto la nomination come Miglior produttore all’ ultima edizione dei David di Donatello 2017 per il film “Caffè”. Questo film è il risultato di un lavoro meticoloso che ha messo insieme un cast e una di alto livello: Vincenzo Amato, un volto molto amato del cinema d’autore italiano; Noel Clarke uno degli attori inglesi più apprezzati che ha partecipato a grandi produzioni come “Star Trek” di J.J. Abrahams; Francesca Neri, icona di bellezza che ha lavorato con registi come Pedro Almodovar in “Carne tremula” e che si presenta qui in una chiave cruda ed impietosa; il direttore della fotografia, Fabio Cianchetti, uno dei maestri del cinema italiano che ha realizzato tra gli altri gli ultimi quattro film di Bernardo Bertolucci; la montatrice Esmeralda Calabria che ha curato il montaggio di film come “La stanza del figlio” di Nanni Moretti vincitore della Palma d’Oro a Cannes; David Bryan art director del fim vincitore del Premio Oscar “The hurt locker”. “The habit of beauty” è una delle poche co-produzioni tra l’Italia e la Gran Bretagna, girato tra una Londra più socialmente divisa che mai e le bellezze immortali del Trentino. In un momento in cui i valori della nostra società vengono messi in discussione è un film di sentimenti e di riflessione che collega due facce dell’Europa che potrebbero un giorno allontanarsi sempre di più.