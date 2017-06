PHILL NIBLOCK - PLAY IT LOUD! a Torino dall'8 al 10 giugno

07/06/2017, 08:16

Tra l’8 e il 10 giugno verrà presentato al’importante lavoro del musicista, cineasta e fotografo newyorkese(1933) in un progetto realizzato in cooperazione tra il Museo Nazionale del Cinema, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, l’Università degli Studi di Torino, e il collettivo Superbudda.Phill Niblock, capostipite dell’arte intermedia, ha unito in un unico progetto espressivo musica minimalista, arte concettuale, cinema strutturale e fotografia sperimentale, creando un formidabile repertorio multidisciplinare di opere composite ospitate in Musei e Festival di tutto il mondo, come nel caso della Tate Modern di Londra nel marzo scorso.Converrà presentata la sua ricerca attraversando, analizzando e raccontando l’ “arte intermedia” attraverso incontri, proiezioni, workshop e installazioni.Tre giorni dedicati ad un artista che da oltre quarant’anni indaga l’interdisciplinarità della creazione artistica.Si cominceràall’Università con un’, all’interno del corso di Andrea Valle, proseguendo in serata al Salone concerti del Conservatorio alle ore 21 dove verrà presentato il lavoro musicale dell’artista con l’esecuzione di tre composizioni strumentali con elettronica: Unipolar Dance per violino e viola, Nagro per organo a canne e First out per chitarra elettrica con la proiezione simultanea di China88, uno dei documentari in 16 millimetri della serie Movement of people working.presso il Conservatorio si terrà undel compositore per gli studenti della Scuola di Musica Elettronica, mentre dalle 16 alle 23 negli spazi del collettivo Superbudda verrà realizzata un’installazione su tre schermi e un monitor, che alle 21 includerà l’esecuzione di Stosspeng brano per due chitarre elettriche e fixed media., ilpresenterà il ricco lavoro filmico dell’artista iniziando da un inedito ritratto di Niblock ad opera del francese Thomas Maury e proseguendo con i celebri Six film girati in 16 millimetri tra il 1966 e il 1969. La giornata si concluderà alle 21 con la proiezione di cinque recenti video in alta definizione e l’esecuzione dal vivo, ancora a cura della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio torinese, di altrettante composizioni per strumento e fixed media realizzate da Phill Niblock tra il 1977 e il 2014: Held Tones per flauto, Sweet Potato per clarinetto basso, Twelve Tones per contrabbasso, A third Trombone per trombone e Ronet per sax tenore.